Talka Alūksnes upē pārcelta uz septembri

Kā informē Baltijas jūras un saldūdens programmas komunikācijas vadītāja Marta Lilientāle, talka Alūksnes upē 2. augustā ir atcelta – to plāno rīkot septembrī.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Talkas mērķis ir sakopt upi, atbrīvojot to no lieliem koku sanesumiem un bebru aizsprostiem, kas traucē tās brīvu ūdens tecējumu un arī paveikt ko vērtīgu vietējās ekosistēmas labā. Organizatori norāda, ka talka būs piemērota ikvienam — darbi būs dažādi, tāpēc iesaistīties varēs gan lieli, gan mazi. Talkas laikā dalībnieki varēs arī uzzināt vairāk par to, kā pareizi rūpēties par upēm un kāpēc ne visi kritušie koki ir jāizvāc.

Pasākums notiek projekta “Par tīrām upēm” ietvaros, sadarbībā ar Mangaļi, lai veicinātu sabiedrības iesaisti un rūpes par vietējiem ūdeņiem.