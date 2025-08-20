Abonē e-avīzi "Alūksnes un Malienas Ziņas"!
Talka Alūksnes upē būs!

Alūksniešiem.lv redakcija - 20.08.2025 - 8:00
Talka Alūksnes upē, kas bija paredzēta augusta sākumā, pārcelta uz 13. septembri pulksten 11.00.

Pasaules dabas fonds aicina piedalīties talkā Alūksnes upē, lai kopīgi turpinātu atbrīvot upes tecējumu. Talkas mērķis – sakopt upi, atbrīvojot to no lieliem koku sanesumiem un bebru aizsprostiem, kas traucē tās brīvu ūdens tecējumu un arī paveikt ko vērtīgu vietējās ekosistēmas labā.

13. septembrī būs iespēja doties darbīgā pārgājienā kopā ar saldūdeņu biologu un zivju ekologu Matīsu Žagaru, lai iepazītu upes zivju dzīvi pēc Bejas dambja nojaukšanas – varēs apskatīt, kā upe un tās iemītnieki ir mainījušies. Ikviens dalībniekam būs iespēja palīdzēt upes straujtecei, atjaunojot akmens krāvumus straujtecē, kas ir izkustējušies ūdens plūsmas ietekmē. Pēc darba – kopīgas pusdienas Dainu estrādē.

Reģistrēšanās pasākumam obligāta: https://forms.gle/8L5nUWT6N2TJZ4No7
Tikšanās lokācija: https://maps.app.goo.gl/q65ugnaCuTM8QypM7?g_st=ipc

Alūksniešiem.lv redakcija

