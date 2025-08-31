Svētku diena skolēnam, vecākiem un skolotājam

Jau rīt 1. septembris – diena, kad bezrūpīgā vasaras atpūta paliek aiz muguras un sākas jauns mācību gads.
Svarīgi atcerēties, ka sagatavošanās skolai – tas nav stāsts tikai par lietām, bet arī par sajūtām. Būtiski runāt ar bērniem par viņu cerībām un bažām. Jaunajā mācību gadā skolā uzplaukst ne tikai jaunas draudzības, bet arī problēma, kas daudzus sāpina un satrauc – mobings. Vecāki ir tie, kuri var ietekmēt šo situāciju, runāt ar saviem bērniem, ka otru apsmiet nedrīkst. Bērniem ir jāsaprot, ka katrs no mums ir unikāls un pelnījis cieņu. Svarīgi pieaugušajam skaidrot bērnam, ka vārdiem ir spēks – tie var gan celt, gan graut.
Esam atbildīgi par to, kādu nākotnes sabiedrību veidojam. Kā teicis Džons Djūijs: “Skola ir ne tikai sagatavošanās dzīvei, tā ir pati dzīve.”
Zinību diena – svētku diena ne tikai skolēniem un vecākiem, bet arī tiem, kuri zinātkāro jaunatni sagaida skolās. Lai kļūtu par skolotāju, jābūt atbildīgam un nemitīgi arī jāmācās. Pirms mācību gada sākuma Alūksnes novada pedagogi ir daudz izglītojušies, apmainījušies pieredzē, lai ar jaunu sparu un iedvesmu sagaidītu skolēnus savās klasēs.
Ik skolotājs ir burvis,
Jo sirdis atslēgt māk,
Lai tajās labestība
Un mīlestība nāk.
Ik skolotājs ir burvis
Un eņģelis mazliet,
Jo zināšanas sējot,
Caur gadsimtiem spēj iet.
(K. Apškrūma)
Ikviena bērna izaugsmei nepieciešama sadarbība un atbalsts – skolēna zinātkāre un centība, vecāku ieinteresētība un skolotāju profesionālās zināšanas. Tikai kopā veidojas spēks, kas palīdz pārvarēt grūtības un sasniegt mērķus, padarot skolas gadus par vērtīgu un neaizmirstamu ceļojumu. Lai visiem veiksmīgs šis mācību gads!
