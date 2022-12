Svētdien – Ziemassvētku tirdziņš

Foto: pixabay.com

Ziemassvētku tirdziņa atmosfēru Alūksnē varēs sajust Ceturtajā adventes svētdienā, 18. decembrī. Mājražotāji, amatnieki un zemnieki pircējus pie Alūksnes Kultūras centra gaidīs no pulksten 10.00 līdz 15.00. Pieteikušies 55 tirgotāji

– gan vietējie Alūksnes novada ražotāji, gan no Siguldas, Valmieras, Rēzeknes. “Tirdziņš būs kā svētki, kur varēs ne vien iegādāties dāvanas un sarūpēt dažādus gardumus svētku galdam, bet arī satikt Ziemassvētku vecīti un nākamā gada simbolu zaķi, baudīt kultūras programmu un sajust svētku noskaņu. Diena būs bagātīga, tas nebūs tikai tirgus klasiskā izpratnē, kur nopirkt preci un dodies prom. Varēs iegādāties arī karstos dzērienus un gardo boršču no ukraiņu kafejnīcas “Citra”,” stāsta Alūksnes novada pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Māra Saldābola.