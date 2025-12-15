Abonē! E-avīze
Pirmdiena, 15. decembris
Johanna, Hanna, Jana
weather-icon
+3° C, vējš 2.54 m/s, DR vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Svētdien sāksies astronomiskā ziema

08:28 15.12.2025

LETA

75

Svētdien, 21. decembrī, būs saulgrieži un Zemes ziemeļu puslodē sāksies astronomiskā ziema.

Saulgriežu brīdis būs plkst. 17.03, liecina informācija portālā “timeanddate.com”.

21. decembris būs gada īsākā diena. Saules spīdēšanas ilgums Rīgā būs sešas stundas, 43 minūtes un 31 sekunde. Salīdzinājumam – vasaras saulgriežos dienas garums ir par 11 stundām un deviņām minūtēm ilgāks.

Pēc ziemas saulgriežiem katra diena kļūs arvien garāka, bet nakts – īsāka. Tomēr saullēkts decembra beigās kļūs vēl nedaudz vēlāks, un dienas garums pieaugs vēlāka saulrieta dēļ.

Agrākais saulriets būs jau 14. un 15. decembrī, kad saule Rīgā rietēs plkst. 15.41, savukārt vēlākais saullēkts būs 28. decembrī, kad saule galvaspilsētā lēks minūti pēc deviņiem.

Gada īsākās dienas ilgums citviet valstī būs no sešām stundām un 26 minūtēm Latvijas tālākajā ziemeļu punktā Valmieras novadā līdz septiņām stundām un divām minūtēm valsts tālākajā dienvidu punktā Augšdaugavas novadā.

Saulgriežos visagrāk – plkst. 8.38 – saule lēks valsts galējos dienvidaustrumos, Baltkrievijas pierobežā, savukārt vēlākais saullēkts būs Ovišragā, Ventspils novadā, – plkst. 9.14. Saule visagrāk rietēs Krievijas pierobežā Alūksnes un Balvu novadā, kur saulriets būs jau plkst. 15.26, bet Dienvidkurzemes novada galējos dienvidrietumos saule rietēs plkst. 16.02.

Solārā ziema jeb gada ceturksnis, kurā Zemes ziemeļu puslode saņem vismazāko Saules gaismas daudzumu, sākās 6. novembrī un noslēgsies 4. februārī. Ziemassvētki ir solārās ziemas vidus.

Savukārt meteoroloģiskā ziema šogad Latvijā sākās 23. novembrī, diennakts vidējai gaisa temperatūrai noslīdot zem nulles. Tā beigsies, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra stabili paaugstināsies virs nulles atzīmes, bet ne agrāk kā 6. februārī. Šis datums statistiski ir gada aukstākā diena Latvijā, un meteoroloģiskā pavasara iestāšanās iespējama tikai pēc šī datuma.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnē iereibusi māte stumj ratiņus ar bērnu

16:00 08.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Krīzes situācijā mazos pacientus sūta uz kaimiņslimnīcām

08:00 09.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Redzēt karu savām acīm: Riharda Lāča ceļš cauri Ukrainai

08:00 11.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

“Ziemassvētkus gaidot…”    

14:30 14.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnē notiks Ziemassvētku tirdziņš

18:02 08.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Kā sakārtot slimnīcu tīklu?

08:00 10.12.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Cik bieži jūs iepērkaties sava pagasta mazajā veikaliņā?
Rezultāti

Pasākumi

Pirmdiena
15
Decembris
Sākums: 17:00

3. Adventes sveces iedegšana
Otrdiena
16
Decembris
Sākums: 10:00

Invalīdu biedrība ielūdz biedrus uz Ziemassvētku koncertu
Otrdiena
16
Decembris
Sākums: 13:00

Senioru tikšanās “Piparkūku vakars”
Otrdiena
16
Decembris
Sākums: 13:00

Ziemassvētku pasākums “Mazā sveču gaismiņā”
Otrdiena
16
Decembris
Sākums: 16:30

Lasītāju klubiņa “Iedvesmas avots” ikmēneša tikšanās
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Vilis komentē:

Iedzīvotāju padomes izaicinājums – kā aizstāvēt kopienu, ja trūkst skaidrības?

MALAČI.VEIKSMI. PALDIES.

13:11 08.12.2025

Robis komentē:

Blaumaņa iela kļuvusi šaurāka un nedroša gājējiem

adleram vajag atkatus ne cilvēka labklājību.Pirms vēlēšanām vajadzēja domāt.auni.

22:28 03.12.2025

Kaspars komentē:

Šodien veikta valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pārbaude

Derētu aptauja, cik % cilvēki uz telefonu saņēma brīdinājumu... Man iOS Liepnā nekas natnāca... Tele2

18:47 26.11.2025