Svētdien Apē – Rudens gadatirgus

Turpinot svinēt dzīvi, Apes ļaudis 24. septembrī aicina uz tradicionālo Rudens gadatirgu, kam dalību jau pieteikuši vairāk nekā 200 tirgotāju no tuvākām un tālākām vietām Latvijā un arī Igaunijas. Tirgošanās no pulksten 9.00 līdz 14.00, kā ierasts, notiks Avotu, Ganību, Skolas un Stacijas ielās un pilsētas estrādes teritorijā.

“Katrs notikums ir svinēšanas vērts. Arī tirgus, kas pulcē ļoti lielu tirgotāju un pircēju skaitu. Gribētos teikt, ka rudens tirgus ir otrs lielākais pasākums Apē aiz pilsētas svētkiem, tomēr pēdējo gadu lielā pircēju aktivitāte, kad Apē ierodas vairāk nekā tūkstotis pircēju, vedina domāt, ka tirgus tomēr ir apmeklētāju ziņā lielākais pasākums. To ir iecienījuši ne vien pircēji, bet arī pārdevēji, kuri pie mums brauc gadu no gada un piesakoties izsaka vēlmi tirgoties tajā pašā vietā, kur iepriekš. Maksimāli mēģināsim tirgotāju izkārtojumu organizēt tādu, kāds tas bijis iepriekšējos tirgos. Tirgotāju ir daudz, tādēļ diemžēl pārtikas un amatniecības preču tirdzniecības teritorijas būs divās vietās – gan pie bērnudārza, gan pilsētas centrā. Stādi un dārzeņi, kā ierasts, būs estrādē un parkā, bet rūpniecības preces – Ganību un Avotu ielās. Rūpniecības preču pārdevēju būs daudz,” stāsta Apes tautas nama vadītāja Ilva Sāre un atgādina, ka automašīnas var novietot arī mazajās šķērsielās, maksimāli braucot tuvāk tirgus teritorijām.

Koncerts un pūtēji

Sagaidot Apē daudz viesu, īpaši tiek domāts arī par kultūras programmu sadarbībā ar biedrību “Radošo Ideju centrs”, kas bagātinātu un dažādotu dienu Apē. “Joprojām dzīvojam Dziesmu un deju svētku zīmē, tādēļ dejos Apes vidējās paaudzes deju kopa “Metenis”, kapela “Ope”, senioru deju kopa “Vēlreiz” no Alsviķiem, deju kolektīvi no Jaunpiebalgas. Var teikt, ka kolektīvi jauno rudens sezonu iesāks tieši gadatirgū, ar jautriem dančiem un dziesmām priecējot pircējus un pārdevējus,” stāsta I. Sāre. Koncerts pie Apes amatu mājas sāksies pulksten 12.00. Neatņemama tirgus sastāvdaļa ir Apes varenie pūtēji, kuri tirgus dienai piešķir īpašu noskaņu un šarmu.

Strādāt gudrāk, nevis smagāk

Pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta “No hobija uz biznesu” ietvaros gadatirgū atbalstīta ne tikai kultūras programma, bet arī būs iespēja radoši darboties Apes amatu mājā, kura apmeklētājiem būs atvērta no pulksten 11.30. Tirgū piedalīsies arī projektā iesaistīto pašvaldību amatnieki un mājražotāji. Smiltenes novada pašvaldības projektu vadītāja Daiga Bojāre stāsta, ka varēs iegādāties produkciju no Balviem, Valkas, Valmieras, Ludzas un Smiltenes novada. “No katras pašvaldības tirgosies kāds pārstāvis. Varēs nopirkt, piemēram, koka izstrādājumus, produktus no čili, saldumus, ievārījumus, sīrupus, maizi, marinējumus, “kripšus”, ziepes, tējas, ciedru stādus, būs arī tradicionālie amatniecības darbi, adījumi un tamborējumi,” informācijā dalās D. Bojāre. “Dienu pirms, 23. septembrī, projektā partneri aizvadīs Apē izzinošu dienu, diskutējot par to, kā strādāt gudrāk, nevis smagāk, iepazīstot šovasar atklāto amatu māju un tiekoties ar amatnieku studijas “Ape” dalībniecēm, pieredzē dalīsies Dana Poļaka, zīmola “Robby dizains” radītāja, iepazīsim zīmola “Zīle” radītājas Aivas Zīles darbus un tiksimies ar biedrības “Radošo Ideju centrs” dalībniecēm.”

Tirgotāji interesējas paši

“Rudens gadatirgus Apē ir neatņemama tradīcija jau 17 gadus. Tradīciju 2004. gadā aizsāka zemnieks un Apes lauku teritorijas iedzīvotājs Aigars Bremze. Saskaroties ar dažādiem birokrātiskiem šķēršļiem, viņš izlēma organizēšanu pārtraukt,” stāsta I. Sāre. Tieši viņa, kļūstot par Apes tautas nama vadītāju, atsāka gadatirgu organizēšanu. “Sākotnēji katru tirgotāju uzrunāju individuāli – personīgi aicināju tirgoties pie mums. Visu organizatorisko darbu darīju viena. Vēlāk to darījām kopā ar Astru Bindi. Meklējām telefona numurus, zvanījām, aicinājām, lūdzām atbraukt. Ar katru gadu tirgus kļuva populārāks un tirgotāju bija vairāk. Mainījās laiki, nosacījumi un noteikumi, bija gadatirgi, ko Astra organizēja viena pati. Vēl šodien atceros vairākus metrus garos tirgotāju sarakstus. Tagad mums ir ļoti daudz uzticamu tirgotāju, kuri brauc tirgoties gan pavasarī, gan rudenī. Neviens nav jāmeklē un jāuzrunā, viņi paši mūs atrod un atbrauc. Būtisks bija “Interreg” un pārrobežu projektu atbalsts. Šobrīd tirgu organizē vairāku cilvēku komanda. Katram uzticēts savs pienākums, lai visi kopā radītu vislabākos Rudens tirgus svētkus Apē,” teica I. Sāre un aicina 24. septembrī izbaudīt tirgus lustes Apē.