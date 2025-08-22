Sveic 101. dzimšanas dienā

Šodien, 22. augustā, skaistu 101. dzimšanas dienu svinēja viena no Alūksnes novada vecākajām iedzīvotājām – Elvīra Haka.
Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Arturs Dukulis un Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inga Ozoliņa svētku dienā apciemoja un sveica cienījamo jubilāri. Kopā ar jubilāri bija dēls Einārs, sveicēju pulkā arī draudzes pārstāvji.
Informē Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.
Laikraksta “Alūksnes un Malienas Ziņas” kolektīvs pievienojas sveicieniem – daudz laimes un stipru veselību!
