Sūtījumu piegāžu nozare aicina sabiedrību pirms svētkiem preces pasūtīt laicīgi

Pasta komersantu biedrība (PKB), kas apvieno lielākos iekšzemes sūtījumu piegādes pakalpojumu sniedzējus, informē, ka šobrīd faktiski visi nozares uzņēmumu saskaras ar ievērojamu paaugstinātu sūtījumu daudzumu (gan tuvojošos svētku, gan valstī noteikto ierobežojumu dēļ). Līdz ar to preču piegāde šobrīd tiek nodrošināta ilgākā laikā nekā ierasts, un tādēļ nozares uzņēmumi aicina ikvienu dāvanas pasūtīt iespējami laicīgi, lai tās saņemtu vēl pirms svētkiem.

Foto: pixabay.com

“Visas nozares vārdā aicinām sabiedrību izturēties pret šo situāciju ar izpratni – šobrīd visi nozares uzņēmumi strādā nepārtraukti un apliecinām, ka visas paciņas tiks piegādātas. Nozares pakalpojumus šobrīd izmanto vairāk nekā 500 000 Latvijas mājsaimniecību, kas būtu liels izaicinājums jebkurai nozarei. Tāpēc vēlamies aicināt ikvienu sūtījuma saņēmēju iesaistīties ātrākā sūtījumu aprites nodrošināšanā – proti, iespējami īsā laikā pēc informācijas saņemšanas izņemot savus sūtījumus no paku termināliem vai sagaidot kurjeru norunātajā laikā un vietā,” norāda PKB valdes priekšsēdētājs Alvis Dimitris.

Gatavojoties svētku laikam, kas sūtījumu loģistikas nozarei ir noslogotākais laiks, virkne PKB biedru ir veikuši vērienīgas investīcijas gan piegāžu infrastruktūras uzlabojumos un to paplašināšanā, gan tehniskajā nodrošinājumā, gan arī ievērojamā papildu darbinieku piesaistē.

“Neskatoties uz to, šobrīd nereti veidojas situācija, ka uz vienu kurjeru vai paku termināli piegādājamo sūtījumu skaits trīs reizes pārsniedz tā ietilpību un tā rezultātā paciņu nav iespējams piegādāt attiecīgajā dienā. Tādēļ aicinām ikvienu izturēties ar izpratni pret situāciju, ja paciņa pāris dienas kavējas,” aicina A.Dimitris.

Tāpat A.Dimitris norāda, ka labākais veids, kā savu nākamo paciņu saņemt ātrāk, ir iespējami ātri izņemt esošo paciņu no paku termināla, izvairīties no atkārtotām kurjeru piegādēm (būt uz vietas piegādes brīdī) un no piegādes adreses vai dienas maiņas utt., jo loģistikas procesu pārplānošana rada vēl lielāku slodzi piegādes sistēmām un negatīvi ietekmē to darbības ātrumu.