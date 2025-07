Stingrāk kontrolēs skaidras naudas apriti

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Iedzīvotājiem un uzņēmējiem šis regulējums neradīs nekādus jaunus papildu pienākumus vai ierobežojumus, jo arī turpmāk personai būs tiesības brīvi rīkoties ar saviem skaidras naudas līdzekļiemPlašu rezonansi raisījuši plānotie grozījumi noteikumos par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu. Tie paredz iesniegt sliekšņa deklarāciju gadījumos, kad fiziskās personas veiktais skaidras naudas iemaksas vai izmaksas darījums pārsniegs noteiktu summu (attiecīgi 750 vai 1500 eiro). Valsts ieņēmumu dienests (VID) gan uzsver, ka fiziskajai personai nebūs jāsniedz paskaidrojums par katru tās veikto iemaksas vai izmaksas darījumu. Tāpat nav plānota personu plaša individuāla kontrole.Lai stiprinātu valsts spēju ierobežot ēnu ekonomiku, veidotu skaidras naudas aprites caurskatāmību un veicinātu labprātīgu nodokļu nomaksu, no 2025. gada 1. janvāra Latvijā stājās spēkā jaunas skaidras naudas darījumu uzraudzības iespējas Valsts ieņēmumu dienestam. Finanšu ministrija vēsta - ēnu ekonomikas apjoms Latvijā kaut arī samazinās, tomēr ir pietiekami augstā līmenī – 21,4 % no iekšzemes kopprodukta. “Aptuveni puse no ēnu ekonomikas Latvijā ir “aplokšņu” algas, kas cieši saistīts ar skaidras naudas neredzamo apriti.