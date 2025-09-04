Stāvlaukumi nebūs par maksu

Kāda lasītāja redakcijai pauž savus novērojumus Helēnas un Lauku ielu krustojumā Alūksnes pilsētā, kur izbūvēts jauns autotransporta stāvlaukums. Pārsteigumu radījusi stāvlaukumu iežogošana.
“Vairāku mēnešu garumā vēroju, kā pārbūvē Helēnas un Lauku ielas, izveido jauno iebraucamo ceļu, bet beigās arī auto stāvlaukumu vecā hokeja laukuma vietā. Liels bija mans izbrīns, kad beigās stāvlaukumu apjoza ar sētu, bet vārtiem priekšā nolika barjeru. Vai tad šis stāvlaukums būs par maksu? Vai tas tā jau sākotnēji projektā bija paredzēts? Jau pilsētas centrā esošajā maksas autostāvvietā reti kāds ilgstošai stāvēšanai novieto savu transporta līdzekli, kurš tad to darīs šeit, pilsētas nomalē?” neizpratnē ir laikraksta lasītāja.
Viņa novērojusi, ka vietās, kur paredzēts būvēt jaunās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, pie katras izveidotas tikai sešas autostāvvietas. “Vai tas tā speciāli, lai iedzīvotāji savus transportlīdzekļus liktu maksas stāvlaukumā? Cik maksās viena stunda vai kāda cita laika mērvienība, novietojot stāvlaukumā? Vai par Eiropas finansētu projektu izbūvētā stāvlaukumā cilvēkiem var likt maksāt par auto novietošanu?” daudz jautājumu ir alūksnietei.
Lasītājas novērojumus redakcija pauda Alūksnes novada pašvaldī-
bas izpilddirektoram Ingum Berkulim, kurš norādīja, ka alūksnietes bažas nav pamatotas, jo neviens stāvlaukums pašvaldībai nav plānots par maksu. “Tur vēl joprojām ir būvlaukums, kas pašlaik nodots būvniekam SIA “Rubate”,” saka I. Berkulis.
Reklāma