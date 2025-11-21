Starp Latvijas izcilākajām izglītības iestāžu komandām

Balva “Latvijas Gada skolotājs 2025” ir cieņas, pateicības un lepnuma apliecinājums tiem, kuri ar savu darbu, sirdsdegsmi un iedvesmu veido Latvijas nākotni – skolotājiem un izglītības iestādēm. Šogad balvai saņemti 145 pieteikumi, apliecinot, ka Latvijā ir spēcīga un saliedēta pedagogu kopiena, kas ar degsmi īsteno savu misiju – izglītot un audzināt jaunās paaudzes.
Valsts svētku noskaņā Latvijas Universitātes Lielajā aulā notika svinīgā apbalvošanas ceremonija, kur 13 nominācijās tika godināti izcilākie pedagogi un skolu komandas no visas Latvijas. Alūksnes novadu pārstāvēja pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Sprīdītis” komanda, kuru nominācijai “Skolas vadības komanda” izvirzīja Alūksnes novada Izglītības pārvalde. Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe Ieva Baltā – Pilsētniece uzsver – lai arī balva šoreiz mājās neatceļoja, pats izvirzīšanas fakts un dalība ceremonijā ir augsts novērtējums par ieguldīto darbu, radošumu un komandas spēku. “Šis sasniegums apliecina, ka arī mazpilsētas izglītības iestādes spēj būt piemērs visai Latvijai, rādot, kā ar entuziasmu, sadarbību un mīlestību pret bērniem iespējams sasniegt lielas lietas,” vērtē Izglītības pārvaldes pārstāve.
Par izvirzīšanu – pieteikuma atbalsta vēstuli rakstīja Jūlija Krūzīte PII “Sprīdītis” vecāku padomes vārdā. Tajā vecāki izteikuši pateicību un atzinību iestādei, kurā mācās viņu bērni. “”Sprīdītis” sevi izcili pierādījis kā komanda. Piedalās daudzos projektos, konkursos – gan starptautiski, gan valstiski, gan reģionāli. Šī izglītības iestāde Latvijā ir atpazīstama,” saka I. Baltā – Pilsētniece.
Tāpat “Sprīdītis” regulāri dalās pieredzē ar citiem – daudzu pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki no Latvijas brauc gūt iedvesmu un zināšanas tieši uz “Sprīdīti”. “Tas liecina, ka kolektīvs darbojas pareizajā virzienā,” stāsta I. Baltā – Pilsētniece.
Liels notikums – tikt nominētiem
Apbalvojuma ceremonija aizritēja sirsnīgā, lepnuma un pateicības piepildītā gaisotnē. Skolotāja darbs nereti paliek nemanāms, bet tas ir būtisks katra bērna dzīvē. Kā atzīst PII “Sprīdītis” vadītājas vietniece izglītības jomā un Ekoskolas koordinatore Anta Apine, tas ir liels notikums – tikt nominētiem. “Jā, mēs nepārvedām mājās balvu, bet piekrītu ceremonijā teiktajam, ka visi, kuri ir nominēti, jau ir uzvarējuši. Bija lepnums atrasties tādā pasākumā, kur visi runāja no sirds, tas bija emocionāls brīdis. Paldies visiem, kuri darīja visu, lai mēs tiktu uz šādu pasākumu – jūtamies novērtēti. Šādi notikumi noteikti motivē gan mūs, gan arī citas izglītības iestādes,” saka A. Apine.
Strādātgribošs kolektīvs
Šādās ceremonijās satiekas tie, kuriem patīk tas, ko paši dara. “Mūsu darba lielākā balva ir bērnu smaidi un vecāku atbalsts. Paldies visiem vecākiem un vecvecākiem, kuri iesaistās un atbalsta mūsu iestādes darbu. Bez tādas mijiedarbības jau neizdotos realizēt visas mūsu ieceres,” atzīst A. Apine.
Kolektīvs izlēma, ka uz ceremoniju dodas vadības komanda, Ekoskolas, “eTwinning” un pārmaiņu procesa izglītībā “Līderis manī” ieviešanas komandas pārstāvis, jo šīs ir programmas, caur ko PII “Sprīdītis” mūsdienīgi realizē pirmsskolas programmu. Brauca arī skolotāja Jolanta Apsīte, kura šogad saņēma Alūksnes novada pašvaldības un Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu Skolotāju dienā. “Tikai tāpēc, ka mums ir aktīvs, strādāt gribošs kolektīvs, čaklas skolotājas, varam paveikt daudz. Vadības komandas darba novērtējums ir visas iestādes un katra darbinieka novērtējums,” saka PII vadītājas vietniece izglītības jomā.
Darīt labāko, ko katrs var
Šogad PII “Sprīdītis” atzīmē savu 39. gadadienu – visi šie gadi bijuši ražīgi, radoši un sirsnīgi. “Turpināsim realizēt iesāktos projektus un neapstāsimies. Svarīgi ir turpināt būt tikpat aktīviem. Prieks dalīties arī ar citām izglītības iestādēm pieredzē. Paldies mūsu vadītājai Modrītei Voskai – esam saliedēta komanda, uz darbu nākam ar prieku. Novēlu visam mūsu kolektīvam, lai saglabājas komandas gars, gribēšana darīt un skatīšanās uz priekšu. Svarīgi darīt labāko, ko katrs var,” vēl A. Apine un uzsver kolektīva saliedēšanās pasākumu nozīmīgumu. “Tas motivē un ļauj iepazīt citam citu vēl vairāk, kas palīdz ikdienas darbā un dod rezultātus,” saka A. Apine.
Komentāri