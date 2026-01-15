Stājušies spēkā grozījumi saistošajos noteikumos par mājas dzīvnieku turēšanu Alūksnes novadā

No 14. janvāra ir stājušies spēkā grozījumi saistošajos noteikumos “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Alūksnes novadā”, informē pašvaldība.
Dzīvnieku aizsardzības likums paredz, ka pašvaldības nosaka, kurās publiskajās vietās un kurā laikā atļauts atrasties ar suni un ar suni bez pavadas, lai dzīvnieks neapdraudētu cilvēkus vai citus dzīvniekus.
Saistošajos noteikumos Nr. 26/2025 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 30/2023 Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Alūksnes novadā”” noteikts, ka Alūksnes novada publiskajās vietās ar suni ir atļauts atrasties jebkurā laikā un vietā, izņemot atsevišķas teritorijas – brīvpieejas sporta laukumi, bērnu rotaļu laukumi, pašvaldības ēkas, mītiņu, gājienu, piketu norises vietas, publiskās peldēšanās vietas un kapsētas. Noteikumos iekļauts punkts, kas paredz, ka iepriekš minētie ierobežojumi neattiecas uz suni pavadoni, suni asistentu un suni terapeitu, kā arī dienesta suņiem pienākumu pildīšanas laikā un suņiem, kuri piedalās īpaši organizētos publiskos pasākumos.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 411 “Mājas (istabas) dzīvnieku labturības un aizsardzības noteikumi” suni ārpus īpašnieka teritorijas ved pie pavadas, izņemot tās publiskas vietas, kurās pašvaldība savos saistošajos noteikumos atļauj suņa vešanu bez pavadas. Alūksnes novada pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktā publiskā vieta, kur atļauts pastaigāties ar suni bez pavadas, ja suņa īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt suņa uzvedību, ir meža teritorijā “Siseņu priedes” Kolberģa ielā 4, Alūksnē. Šie ierobežojumi neattiecas uz tādiem pasākumiem, kas saskaņoti ar pašvaldību un organizēti ar suņu sacensībām, izstādēm vai paraugdemonstrējumiem.
Pašvaldība arī precizējusi saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu atbilstoši aktuālajai situācijai, kā arī noteikusi administratīvo atbildību noteikumu neievērošanas gadījumā.
Par sākotnējo saistošo noteikumu projektu pašvaldība saņēma trīs privātpersonu viedokļus un priekšlikumus. Ņemot vērā divus no priekšlikumiem un normatīvo regulējumu, pašvaldība ir veikusi grozījumus saistošo noteikumu 5. punktā. Savukārt izvērtējot trešo viedokli, secināts, ka saistošie noteikumi neparedz tajā aprakstītos ierobežojumus, konkrēti suņa atrašanos pavadā daudzdzīvokļu māju teritorijās vai parkos.
Saistošo noteikumu Nr. 26/2025 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 30/2023 Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Alūksnes novadā”” oficiālā publikācija pieejama izdevuma “Latvijas Vēstnesis” 13.01.2026. laidienā Nr. 7.
Ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem pilnā apjomā var iepazīties vietnē www.likumi.lv un pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi.
