Stājušies spēkā grozījumi Alūksnes novada pašvaldības nolikumā

Alūksniešiem.lv redakcija - 08.08.2025 - 11:18
198
0
Hand using laptop computer with virtual screen and document for online approve paperless quality assurance and ERP management concept.

6. augustā spēkā stājušies grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”, informē pašvaldība.

Grozījumi nolikumā nosaka, ka turpmāk domes priekšsēdētājam būs divi vietnieki – vietnieks tautsaimniecības jautājumos un vietnieks sociālos, izglītības un kultūras jautājumos (amata nosaukums mainīts no līdzšinējā nosaukuma “vietnieks attīstības un investīciju piesaistes jautājumos”). Tāpat nolikums papildināts ar normu, kas nosaka komisiju pilnvaru termiņu.

Ņemot vērā domes pieņemtos lēmumus, kas saistīti ar īstenojamām izmaiņām izglītības iestāžu tīklā, no nolikuma izņemta Alūksnes vidusskola, kā arī Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “Pūcīte”, ko paredzēts pievienot Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Pienenīte”.

Nolikums papildināts ar punktu, kas, atbilstoši no šī gada maija spēkā esošajiem grozījumiem likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk noteiks, ka domes priekšsēdētājs sniedz rakstveida atļauju amatu savienošanai valsts amatpersonai, kuru iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā dome, izņemot, ja atļauja nepieciešama domes priekšsēdētājam, vietniekam, pašvaldības izpilddirektoram – šādos gadījumos rakstveida atļauju sniegs pašvaldības dome.

Alūksnes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 14/2025 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 2/2023 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”” oficiālā publikācija izdevuma “Latvijas Vēstnesis” 5. augusta laidienā Nr. 148, kā arī vietnē www.likumi.lv un pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv.

