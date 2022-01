Stājas spēkā izmaiņas saistošajos noteikumos par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā

6. janvārī stājas spēkā Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 25. novembra saistošie noteikumi Nr. 29/2021 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2020 “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā””.

Izmaiņas pašvaldības saistošajos noteikumos ir saistītas ar izmaiņām Ministru kabineta noteikumos Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” un attiecas uz licenču atskaišu iesniegšanas kārtību un termiņiem, un piemērojamo atbildību par šo nosacījumu neievērošanu.

Sakarā ar grozījumiem iepriekš minētajos MK noteikumos, Zemkopības ministrija visām pašvaldībām, kuras organizē licencēto makšķerēšanu, uzdeva steidzamā kārtā grozīt savus saistošos noteikumus, lai tie atbilstu normatīvajam aktam. Ir mainīta licencēs iekļaujamā informācija – tās papildinātas ar informāciju par licences saņēmēju – tālruni, e-pastu, licences izsniegšanas datumu un parakstu. Ņemot vērā Ministru kabineta noteikumu izmaiņas, no licencēm svītrota neaktuālā informācija.

“Turpmāk bezmaksas licences un licences par samazinātu maksu varēs saņemt arī elektroniski. Pie pārbaudes inspektoram būs jāuzrāda dokumenti, kas apliecina, ka licences īpašniekam pienākas konkrētā priekšrocība – bezmaksas licence vai licence par samazinātu maksu. Būtiski, ka tagad lomu uzskaites pārskats jāsniedz piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām – elektroniski vai papīra formātā, atkarībā kā licence iegādāta. Ja lomu atskaite netiks iesniegta šajā noteiktajā laikā, tad personas tiks reģistrētas kā nolikumu pārkāpušas un saņems brīdinājumu uz telefonu vai e-pastu, ka lomu atskaiti iespējams iesniegt vēl 14 dienu laikā. Ja arī tad netiks iesniegta lomu atskaite, tad šo informāciju nodos zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādei – Valsts vides dienestam, Pašvaldības policijai, pašvaldības aģentūrai administratīvās lietvedības uzsākšanai un soda piemērošanai,” būtiskākās izmaiņas pašvaldības saistošajos noteikumos “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”” skaidro pašvaldības aģentūras “ALJA” direktors Māris Lietuvietis.

No šī gada 1. janvāra visām pašvaldībām to saistošie noteikumi un to paskaidrojuma raksti jāpublicē valsts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” , to paredz grozījumi likumā “Par pašvaldībām”. Sistematizētā un konsolidētā veidā pašvaldību saistošie noteikumi būs ērti lietojami oficiālā izdevēja tiesību aktu vietnē www.likumi.lv.

Līdz ar grozījumiem likumā “Par pašvaldībām” vairs netiek piemēroti pašvaldības saistošie noteikumi, kas par saistošo noteikumu publicēšanas vietu noteica pašvaldības informatīvo izdevumu “Alūksnes Novada Vēstis”. Tāpat kā līdz šim, arī turpmāk saistošie noteikumi pilnā tekstā būs pieejami pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi. Ja mājās nav pieejams dators un internets, ar saistošajiem noteikumiem iepazīties var pagastu pārvaldēs un bibliotēkās to darba laikā. Drukātā versijā tie ir pieejami Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, Alūksnē.