Stājas spēkā izmaiņas ĀCM riska zonās Latvijā

Foto: pixabay.com

Šodien stājas spēkā izmaiņas Āfrikas cūku mēra (ĀCM) riska zonās Latvijā, liecina oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publiskotā informācija.

Ropažu novada Stopiņu pagasta daļā, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4, P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes noteikta pirmā riska zona.

Savukārt Ropažu novada Garkalnes un Ropažu pagastos un Stopiņu pagasta daļā, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes un Vangažu pilsēta noteikta otrā riska zona.

Vienlaikus pirmā riska zona noteikta arī Dienvidkurzemes novada Grobiņas un Otaņķu pagastos un Nīcas pagasta daļā uz ziemeļiem no Bernātiem, autoceļa V1232, A11, V1222 un Bārtas upes, kā arī Grobiņas pilsētā.

Savukārt Nīcas pagasta daļā uz dienvidiem no minētās teritorijas ir noteikta otrā riska zona.

Tāpat otrā riska zona noteikta 33 novados – Aizkraukles, Alūksnes, Augšdaugavas, Ādažu, Balvu, Bauskas, Cēsu, Dobeles, Gulbenes, Jelgavas, Jēkabpils, Krāslavas, Ķekavas, Limbažu, Līvānu, Ludzas, Madonas, Mārupes, Ogres, Olaines, Preiļu, Rēzeknes, Salaspils, Saldus, Saulkrastu, Siguldas, Smiltenes, Talsu, Tukuma, Valkas, Valmieras, Varakļānu un Ventspils.

Kā arī četrās pilsētu pašvaldībās – Daugavpils, Jelgavas, Jūrmalas un Rēzeknes.

Vienlaikus otrā riska zonā noteikta Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagastos un Kuldīgas novada Alsungas, Gudenieku, Kurmāles, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Ēdoles, Īvandes, Rumbas, Padures pagastos, kā arī Laidu pagasta daļā uz ziemeļiem no autoceļa V1296 un Kuldīgas pilsētā.

Otrajai riska zonai pieskaitāma arī Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P116, P106 un autoceļa no Dinsdurbes, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, kā arī Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117 un V1296. Tāpat arī pieskaitāmas ir Aizputes, Durbes, Pāvilostas un Priekules pilsētas.

Savukārt Dienvidkurzemes novada Embūtes pagasta daļā uz ziemeļiem autoceļa P116, P106 un autoceļa no Dinsdurbes, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, kā arī Kazdangas pagasta daļā uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117 un V1296 noteikta trešā riska zona.

Trešā riska zona attiecināma arī uz Kuldīgas novada Rudbāržu, Nīkrāces, Raņķu, Skrundas pagastiem, kā arī Laidu pagasta daļu uz dienvidiem no autoceļa V1296, un Skrundas pilsētu.

Vienlaikus Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) informē, ka līdz ar šo zonu stāšanos spēkā atceltas ir trešā riska zonas, kuras tika izveidotas ĀCM uzliesmojumu dēļ mājas cūku novietnēs Ventspils novada Zlēku pagastā, Balvu novada Kubulu pagastā un Rēzeknes novada Silmalas pagastā.

PVD iepriekš aģentūrai LETA skaidroja, ka konstatēto ĀCM gadījumu skaita pieaugums mežacūku populācijā saistīts ar mežacūku populācijas pieaugumu.

LETA jau vēstīja, ka ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014.gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. ĀCM ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.

PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.