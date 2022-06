Sporta centram Spāru svētki

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Spāru svētkus šodien, 1. jūnijā, svin jaunais Izglītības un sporta centrs. “Izglītības un sporta centra būvniecība rit pēc plānotā grafika. Lai tai sekotu līdzi, cenšamies piedalīties visās būvsapulcēs. Ir atsevišķas nianses, kas būvniecības pirmsākumos netika iekļautas, piemēram, sēta, lai arī blakus esošās pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” audzēkņi ērti, nešķērsojot ielu, varētu nokļūt sporta centrā. Tagad to ir ieplānots izbūvēt,” laikrakstam saka Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietniece attīstības un investīciju piesaistes jautājumos Līga Langrate. Papildinot viņas teikto, Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers norāda, ka bažas tomēr rada būves apakšslānis, kas ir kūdrains. “Jau rudenī būvnieks mūs informēja, ka notiek apakšslāņa nosēšanās, tādēļ regulāri tiek veikts monitorings, lai to kontrolētu. Tas pie šādas būvniecības tehnoloģijas ir normāls process, un tagad ir pienācis brīdis, kad nosēšanās samazinās un ir pat apstājusies. Ja tomēr šis process vēl turpināsies, šogad pagalmu un laukumu teritorijā cieto segumu vēl nevarēs ieklāt,” skaidro Dz. Adlers.Paralēli tam, ka pašvaldība regulāri seko līdzi būvniecības gaitai, to dara arī Būvniecības valsts kontroles birojs. Kopš ziemas notikuši jau trīs šādi auditi, kuros pārkāpumi nav konstatēti.