Spēkstacijā dzimst starptautiska mākslas rezidence

Šodien, 9. augustā, Latvijas Laikmetīgās mākslas centra (LLMC) Vasaras skolas dalībnieki Alūksnē tikās ar rīdziniekiem Elzu un Andri Gaujām. Viņi prezentēja savu ideju par starptautiska mākslas rezidenču centra izveidi Karvas Spēkstacijā. “Šī ir pirmā diena Spēkstacijā, kas notiek izteikti starptautiskā gaisotnē – to apmeklē aptuveni 30 mākslas profesionāļi, studenti, pētnieki, pasniedzēji, augstas raudzes mākslas intelektuāļi no vairākām Eiropas valstīm. Mums šis dialogs ar māksliniekiem ir ļoti būtisks, jo jēdziens – starptautisks – jau sevī ietver mākslas rezidenču centra būtību,” saka A. Gauja. “Mums ir svarīga atgriezeniskā saite, vēlamies zināt, kā šo vietu nākotnē saredz mākslinieki,” uzsver E. Gauja.
E. un A. Gauju nākotnes vīzija ir šeit, vecajā Karvas HES spēkstacijā, izveidot individuālas mākslinieku un mākslas profesionāļu ilgtermiņa un īstermiņa rezidences, kur intensīvi nodoties savam darbam. Vēsturiskās ēkas atjaunošana jau ir uzsākta, tai nomainīts jums un sākti arī iekšdarbi. Vairāk par Gauju ieceri Spēkstacijā lasiet laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas”.
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs (LLMC) šovasar jau divpadsmito reizi pulcē jaunos mākslas un kultūras jomas profesionāļus ikgadējā neformālās izglītības programmā “LLMC Vasaras skola”. Šogad tā no 6. līdz 11. augustam notiek Alūksnē, Mākslas skolā. Programma “Māksla, aģence un institucionālā transformācija” veltīta institucionālās kritikas dažādajiem kontekstiem Centrāleiropas un Austrumeiropas reģionā. Nedēļas garumā vasaras skolas dalībnieki klausījās dažādas lekcijas, apskatīja Alūksni un apkārtni, atpūtās.
“Alūksnē esam pirmo reizi, bet jāatzīst, ka šeit ir burvīgi. Ir liels gandarījums sadarboties ar cilvēkiem, ka strādā Mākslas skolā, novada Kultūras centrā un citur,” saka LLMC kuratore Andra Silapētere.
