Spēkāno2024: 1. janvārī stājas spēkā 186 tiesību akti

Šodien, 2024. gada 1. janvārī, stājas spēkā 186 tiesību akti, no tiem — 39 likumi, tostarp jauns likums — “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam”, un 70 Ministru kabineta (MK) noteikumi, kas iepriekš publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (vestnesis.lv). Savukārt spēku zaudē 152 tiesību akti, viens no tiem — Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums.

Pārliecinoši lielākā daļa no tiesību aktiem, kas šodien stājas spēkā, ir grozījumi, proti, grozījumi 38 likumos un 55 MK noteikumos. No jaunajiem tiesību aktiem stājas spēkā viens jauns likums un 15 jauni MK noteikumi.

Piektdien, 29. decembrī, iznāca pēdējais kārtējais oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” šā gada laidiens, savukārt Vecgada vakarā, 31. decembrī, iznāca gada pēdējais papildu laidiens ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem, noslēdzot aizvadītā gada oficiālo publikāciju izziņošanu. Līdz ar to zināms arī to tiesību aktu saraksts, kas šodien, Jaungada dienā, stājas spēkā. Tādu ir 186 (salīdzinājumam, pērn 1. janvārī stājās spēkā 200 tiesību akti). Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī šogad Jaungada dienā iedzīvotāji visus tiesību aktus vietnē likumi.lv var lietot jau to aktuālajā redakcijā.

Oficiālās publikācijas 2023. gadā

Kopumā 2023. gadā iznāca 251 “Latvijas Vēstneša” kārtējais laidiens un 61 papildlaidiens ar tiesību aktiem, oficiālo informāciju un paziņojumiem.

Pērn oficiālajā izdevumā publicēti:

6655 tiesību akti un oficiālā informācija, t. sk. 241 likums un 822 MK noteikumi, kā arī 1149 pašvaldību saistošie noteikumi;

35 396 oficiālie paziņojumi (izsoles, mantojuma ziņas, amatu konkursi, vēstis par laulāto mantiskajām attiecībām u.c.).

Tiesību aktu izmaiņas no 1. janvāra

