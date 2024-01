Spēkā stājas jauni saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu Alūksnes novadā

Foto: freepik.com

Šodien, 30. janvārī, spēkā stājas Alūksnes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu Alūksnes novadā. Ar saistošajiem noteikumiem Nr.2/2024 “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes novadā” lūdzam iepazīties tiesību aktu portālā https://likumi.lv/ta/id/349387-par-licenceto-makskeresanu-aluksnes-ezera , kā arī pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv , sadaļā https://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/dokumenti/saistosie-noteikumi/ , informē sabiedrisko attiecību speciāliste Sanita Spudiņa.

Licencētā makšķerēšana Alūksnes ezerā notiek saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem, ievērojot vairākas papildu prasības. Proti, vienam makšķerniekam diennaktī lomā atļauts uzglabāt un paturēt: trīs līdakas, no tām ne vairāk kā vienu garumā virs 70 cm, trīs zandartus, no tiem ne vairāk kā vienu garumā virs 70 cm, ne vairāk par pieciem kilogramiem asaru, no kuriem ne vairāk kā trīs asari drīkst būt garāki par 35 cm, izņemot ledus sezonu, kad asaru garuma ierobežojums nav noteikts. Tāpat ne vairāk par 10 brekšiem garumā virs 45 cm, kā arī citu sugu zivis, atbilstoši Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem.

Izmaiņas skar arī noteikumus makšķerēšanai no laivas Alūksnes ezerā. Jaunā kārtība nosaka, ka makšķerēšana, izmantojot peldošus ūdens transportlīdzekļus, atļauta no 10. maija līdz 28. februārim.

Aizliegts atrasties ar ūdens transportlīdzekļiem ūdenstilpē diennakts tumšajā laikā no 1. novembra līdz 28. februārim. Par diennakts tumšo laiku tiek uzskatīts laika periods no stundas pēc saulrieta līdz stundai pirms saullēkta.

Diennakts tumšajā laikā no 10. maija līdz 31. oktobrim visiem ūdens transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar nepārtraukti darbojošos un skaidri saskatāmu mākslīgās gaismas elementu (riņķa uguns).

Tāpat aizliegta makšķerēšana ar velcēšanas paņēmienu no 10. maija līdz 30. jūnijam, kā arī aizliegts velcēt tuvāk par 50 m no cita ūdens transportlīdzekļa vai krasta joslas. Par makšķerēšanu ar velcēšanas paņēmienu uzskatāma mākslīgas vai dabīgas ēsmas vilkšana aiz ūdens transportlīdzekļa, kurš pārvietojas, izmantojot iekšdedzes dzinēju, elektromotoru vai muskuļu spēku.

Papildus mainās arī tas, ka drukātā veidā iespējams saņemt vienas dienas licenci, izņemot līdaku makšķerēšanai maijā. Licenci drukātā veidā var iegādāties Alūksnē, PI “ALJA” Pilssalas ielā 10, degvielas uzpildes stacijā “Virši”, Rīgas ielā 11 un veikalā “RC AINAVA” Pils ielā 15. Tāpat drukātā veidā iespējams saņemt mēneša licenci par samazinātu maksu, izņemot līdaku makšķerēšanai maijā. To var saņemt PI “ALJA”. Elektroniskā veidā visas licences iespējams iegādāties tīmekļvietnē www.manacope.lv un mobilā lietotnē “Mana Cope”. Arī bezmaksas licences jāizņem elektroniski.