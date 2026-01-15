Speciālistiem – atlaide īres maksai

No 8. janvāra spēkā grozījumi saistošajos noteikumos “Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošo vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas apmēru”.
Grozījumu mērķis ir piešķirt dzīvojamās telpas īres maksas atlaides kvalificētiem speciālistiem, kuri īrē Alūksnes novada pašvaldībai piederošu vai tiesiskajā valdījumā esošu dzīvojamo telpu. “Tie ir papildināti ar punktu, kas nosaka, ka par izīrētas dzīvojamās telpas īri kvalificētam speciālistam piemēros 50 % atlaidi īres maksai. Atlaidi piemēros ar Dzīvokļu komisijas lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu kvalificētam speciālistam,” skaidro Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Ēvele.
Lai nodrošinātu, ka minētā atlaide tiek attiecināta arī uz tiem dzīvojamo telpu īres līgumiem, kas ar kvalificētiem speciālistiem noslēgti iepriekš, saistošajos noteikumos iekļauts punkts, kas nosaka, ka par dzīvojamo telpu, kas izīrēta kvalificētam speciālistam līdz 2025. gada 31. janvārim, 50 % atlaidi aprēķinātajai īres maksai piemēros ar 2026. gada 1. janvāri.
Ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem pilnā apjomā var iepazīties vietnē www.likumi.lv.
Jau vēstīts, ka no šī gada Alūksnes novadā būtiski paaugstināta pašvaldības dzīvokļu īres maksa. Alūksnes novada pašvaldība, izvērtējot pašvaldības dzīvojamā fonda tehnisko stāvokli un tirgus cenu līmeni, noteica vienotu īres maksu 4 eiro/kvadrātmetrā neatkarīgi no dzīvojamo telpu labiekārtojuma līmeņa.
Jaunie saistošie noteikumi nosaka pašvaldībai piederošo vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu un tās noteikšanas kārtību, dzīvojamo telpu klasifikāciju un īres maksas atlaižu piemērošanas kārtību.
Komentāri