Spānijas kailgliemeži parādās arī Alūksnē

Laikrakstā jau esam vēstījuši par nedienām ar Spānijas kailgliemežiem Jaunlaicenes muižas parkā, kur vietējie iedzīvotāji aktīvi un nenogurstoši pret tiem cīnās.
Redakcijā vērsās kāda Apes ielas iedzīvotāja, kura 15. augustā pie kāpņu telpas pamanījusi vienu kailgliemezi. “Pēc tam arī vīrs vienu pamanīja. Abus iznīcinājām, lai tie nevairojas. No kaimiņiem vēl neesmu dzirdējusi, ka viņi būtu pamanījuši šos kaitēkļus. Bet tas varētu būt tikai laika jautājums,” norūpējusies ir Apes ielas iedzīvotāja Baiba.
Šorīt, 19. augustā, Baiba pamanījusi vēl vienu kailgliemezi, kas nozīmē, ka tie tur noteikti ir vēl. Aicinājums iedzīvotājiem – esiet modri. Ja pamaniet Spānijas kailgliemezi, iznīciniet to, ievietojot slēgtā traukā (vislabāk trauku piepildīt ar sālsūdeni. Vairāk informācijas var lasīt 5. augusta laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas”). Atcerieties, ka no viena kailgliemeža rodas līdz 500 oliņām! Tātad – ja divi paliks dzīvi – nākamgad jau būs ap 1000 Spānijas kailgliemežu tajā vietā!
Ja pamaniet Spānijas kailgliemežus, sazinieties ar redakciju, rakstot uz e-pastu laura.felsa@aluksniesiem.lv vai WhatsApp 29604906.
Reklāma