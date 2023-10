Šonakt draudu e-pastus saņēmuši arī bērnudārzi, taču policija aicina tos ignorēt

Foto: freepik.com

Aizvadītajā naktī draudu e-pastus par it kā iespējamiem drošības riskiem saņēmušas arī daudzas Latvijas pirmsskolas izglītības iestādes, tomēr Valsts policija (VP) aicina saglabāt vēsu prātu un turpināt darbu ierastajā ritmā, nekādus evakuācijas pasākumus neveicot, Latvijas Televīzijas raidījumā “Rīga panorāma” pavēstīja VP priekšnieks Armands Ruks.

Viņš atklāja, ka tādas pašas draudu e-pasta vēstules, kādas otrdien saņēma skolas, aizvadītajā naktī neilgi pirms plkst.1 ir saņēmuši aptuveni 400 Latvijas bērnudārzi. Policija jau esot reaģējusi un nosūtījusi paziņojumus šīm izglītības iestādēm, ka tie ir vērtējami kā zema līmeņa draudi, tāpēc evakuācija nav nepieciešama.

Ruks aicināja Latvijas iedzīvotājus ņemt vērā policijas rekomendācijas un necelt paniku, jo minētās draudu vēstules tiek izplatītas apzināti ar mērķi destabilizēt situāciju sabiedrībā. Policija dara visu iespējamo, lai šo noziegumu atklātu, apliecināja dienesta priekšnieks, piebilstot, ka tiek piesaistīti labākie speciālisti, tajā skaitā arī no ārvalstīm.

Viņš atturējās atklāt policijas rīcībā esošo informāciju par to, no kurienes varētu būt sūtīti šie draudu e-pasti, tomēr atzina, ka konkrētais noziedznieks vai noziedznieku grupa ir ar vismaz nelielām priekšzināšanām informācijas tehnoloģiju lauciņā. Ruks arī neslēpa, ka gadījumā, ja noziegums pastrādāts no Latvijai nedraudzīgām valstīm, saukt pie atbildības vaininiekus nebūs viegli.

Izglītības iestāžu vadītājiem Ruks atgādināja, ka šādās situācijās ir svarīgi saglabāt mieru un rīkoties racionāli, vienlaikus, protams, nezaudējot modrību un pievēršot uzmanību visiem neparastajiem gadījumiem un ziņojot policijai, ja rodas aizdomas par kādu reālu apdraudējumu.

Kā vēstīts, otrdien vairākās Latvijas skolās tika saņemti identiski draudu e-pasti par it kā iespējamiem drošības riskiem un no izglītības iestādēm evakuēti audzēkņi, tomēr policija norādīja, ka tie ir zema riska draudi un satraukumam nav pamata.

Līdz šim noskaidrots, ka izplatīti vismaz trīs veidu paziņojumi no vairākām adresēm, taču redzams, ka sūtītājs ir ģenerējis dažādas e-pasta adreses un visi gadījumi ir sasaistīti.

Policijā šādos gadījumos ir izstrādāti precīzi rīcības algoritmi, kuros skaidri definēta rīcība un riska līmeņa novērtējums.

Policijā skaidroja, ka zema riska līmeņa draudos ārkārtas pasākumu nodrošināšana izglītības objektā, piemēram, personu evakuāciju nav nepieciešams veikt. Vienlaikus aģentūra LETA pārliecinājās, ka saskaņā ar publiski pieejamo informāciju daļa skolu, piemēram, Rīgas reģionā tomēr veikušas audzēkņu evakuāciju.

Valsts policija izteiktos draudus vērtēs kriminālprocesā. Kriminālprocess sākts par apzināti nepatiesa paziņojuma par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas vielas vai materiālu vai spridzināmās ietaises ievietošanu vai novietošanu.

Policija atgādina, ka par apzināti nepatiesa paziņojuma par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas vielas vai materiālu vai spridzināmās ietaises ievietošanu vai novietošanu paredzēta kriminālatbildība.