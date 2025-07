Šomēnes sāksies Helēnas, Tirgotāju, Blaumaņa ielu pārbūve

Jūlijā plānots sākt darbus projektā “Infrastruktūras izveide Alūksnē, Alūksnes novadā, 2. kārta”, kas paredz Helēnas ielas posma no Jāņkalna ielas līdz Dārza ielai, Blaumaņa ielas un Tirgotāju ielas no Blaumaņa ielas līdz Vidus ielai pārbūvi, informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Projekta “Infrastruktūras izveide Alūksnē, Alūksnes novadā, 2. kārta” īstenošanai pašvaldība saņem Taisnīgas pārkārtošanās fonda finansējumu uzņēmējdarbības attīstībai. Tā mērķis ir attīstīt drošu un ilgtspējīgu publisko infrastruktūru, uzlabojot piekļuvi esošām un potenciālām uzņēmējdarbības teritorijām. Plānotie pārbūves darbi nodrošinās ērtāku satiksmes dalībnieku pārvietošanos, uzlabos dzīves kvalitāti apkārtējiem iedzīvotājiem un paildzinās ielas seguma kalpošanas laiku. Projektu īstenojot, ir noteikti arī konkrēti rādītāji, kas jāsasniedz – komersantiem jārada vismaz četras jaunas darba vietas un jāpiesaista privātās nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos vismaz 280 000 EUR apmērā.

Blaumaņa ielā un Tirgotāju ielas posmā paredzēts atjaunot/pastiprināt ielas segumu un uzlabot lietus ūdens atvadi. Paredzēts mainīt ielas virskārtas segumu un atsevišķas bojātās betona apmales, izbūvēt lietus ūdens kanalizāciju kritiskajos posmos, lai paildzinātu ielas kalpošanas laiku un izvairītos no lielākiem ieguldījumiem tālākā nākotnē. Papildus seguma un daļēji pamatnes atjaunošanai visā ielas posmu garumā paredzēta arī bojāto ielas apmaļu nomaiņa. Posmā gar Tirgotāju ielas 3 īpašumu ietves segums atjaunos, ieklājot betona bruģi. No Tirgotāju ielas 3 līdz Blaumaņa ielai esošo ietvi demontēs. Blaumaņa ielas posmu no Blaumaņa ielas 7 līdz Tirgotāju ielai paredzēts organizēt kā vienvirziena ielu ar braukšanas kustību no Helēnas ielas puses.

Arī Helēnas ielā paredzēts atjaunot/pastiprināt ielas segumu un uzlabot lietus ūdens atvadi. Plānots mainīt ielas virskārtas segumu un atsevišķas bojātās betona apmales, izbūvēt lietus ūdens kanalizāciju kritiskajos posmos. Papildus seguma dilumkārtas atjaunošanai visā ielas posma garumā, paredzēta arī ielas apmaļu nomaiņa un ietves betona bruģa seguma atjaunošana no Pilsētas bulvāra līdz Dārza ielai.

Būvdarbu laikā satiksmes plūsmu nodrošinās atbilstoši saskaņā ar izstrādātajām satiksmes organizācijas shēmām. Būs nodrošināta iespēja piekļūt pārbūves posmiem piegulošajās teritorijās. Gājēju zona būs norobežota ar barjerām vai vadstatņiem.

Kopējās projekta “Infrastruktūras izveide Alūksnē, Alūksnes novadā, 2. kārta” izmaksas ir 494 117,65 EUR, tajā skaitā pašvaldībai pieejamais Taisnīgas pārkārtošanās fonda finansējums ir 420 000 EUR. Pašvaldības līdzfinansējums projekta attiecināmajām izmaksām ir 74 117,65 EUR. Lai pilnībā varētu īstenot nepieciešamos darbus, ārpusprojekta izmaksas 146 479,71 EUR apmērā segs no pašvaldības budžeta – šī finansējuma daļa pārsniedz pašvaldībai pieejamo Eiropas Savienības līdzekļu apjomu.

Plānotais projekta īstenošanas ilgums ir 15 mēneši. Objektā būvdarbus veiks SIA “Rubate”, autoruzraudzību nodrošinās SIA “CEĻU KOMFORTS”, būvuzraudzību – SIA “Geo Consultants”. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļas projektu vadītāja Elīna Birzniece.