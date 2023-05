Šogad pabeigs Tālavas ielas remontu

Satiksmes ministrija piešķīrusi līdzfinansējumu Tālavas ielas 2. kārtas pārbūvei 228 003 eiro apmērā. Tas nolemts, izvērtējot Alūksnes novada pašvaldības pērn jūlijā autoceļu fonda programmā iesniegto pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai, iekļaujot to valsts budžeta apakšprogrammā “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” 2023. gadā.

Būtiska darbu daļa Tālavas ielas 2. kārtas pārbūvē jau paveikta, bet šogad tā vēl jāpabeidz ielas posmā no Tālavas ielas 13b līdz pilsētas robežai. Projekta kopējās izmaksas ir 532 973,13 eiro, bet 304 970,13 eiro no projekta kopējām indikatīvajām izmaksām jānodrošina no pašvaldības 2023. gada budžeta līdzekļiem, tai skaitā 76 967 eiro sadārdzinājuma segšanai, kas pamatota un nepieciešama līguma saistību izpildei.

Saņemot līdzfinansējumu, pašvaldībai ir iespēja plānot šim pasākumam budžetā atvēlēto līdzekļu pielietojumu, novirzot tos Alūksnes pilsētas ielu infrastruktūras uzlabošanai, 30 000 eiro tiks izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveidei un aprīkošanai, bet vēl 45 000 eiro paredzēti komunālās tehnikas iegādei pašvaldības aģentūrai “Spodra”.

No Tālavas ielas 13b līdz pilsētas robežai paredzēta:

• ielas seguma pārbūve,

• ūdens novades sistēmas sakārtošana,

• dzelzsbetona caurteku maiņa,

• auto stāvvietas iepretim maizes kombinātam pārbūve,

• gājēju ietves atjaunošana,

• soliņu ierīkošana,

• sabiedriskā transporta apgriešanās laukuma pārbūve,

• ar nojumi aprīkotas pieturvietas ierīkošana,

• gaismekļu maiņa uz energoefektīviem LED.

AVOTS: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA