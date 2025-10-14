Abonē! E-avīze
Otrdiena, 14. oktobris
Vilhelmīne, Minna
weather-icon
+6° C, vējš 2.65 m/s, ZR vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Šogad jau vairāk kā simts ceļu satiksmes negadījumos izglābtu cilvēku, bet 91 gājis bojā

15:53 14.10.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

87

2025. gada pirmajos astoņos mēnešos ugunsdzēsēji glābēji devās uz 744 ceļu satiksmes negadījumu seku likvidēšanas darbiem un tajos izglābti 111 cilvēki, kas ir gandrīz tikpat, cik aizvadītajā gadā kopumā.

ReģionsIzsaukumi uz ceļu satiksmes negadījumiemUgunsgrēki transportlīdzekļos
2024.gadā2025.gada pirmajos astoņos mēnešos2024.gadā2025.gadā
Izsaukumu skaitstajos izglābti cilvēkiIzsaukumu skaitstajos izglābti cilvēkiIzsaukumu skaitsIzsaukumu skaits
Kurzeme1491098117148
Latgale16920124118134
Rīga un Rīgas reģions4473725834242132
Zemgale17122149298459
Vidzeme15724115266148
Kopā Latvijā1093113744111539312

Saskaņā ar Valsts policijas apkopoto informāciju, šogad reģistrēti jau trīspadsmit ar pusi tūkstoši ceļu satiksmes negadījumu, kuros gājis bojā 91 cilvēks un cietuši gandrīz trīs tūkstoši cilvēku.

Strādājot ceļu satiksmes negadījumos, ugunsdzēsēji glābēji, mediķi un policisti redz, cik būtiska un brīžiem izšķiroša var būt tieši līdzcilvēku attieksme. Tāpēc, redzot ceļu satiksmes negadījumu, operatīvie dienesti aicina: “APSTĀJIES UN NOVĒRTĒ SITUĀCIJU – ZVANI UZ 112 – SAGAIDI OPERATĪVOS DIENESTUS!”.

Ikvienam ir pienākums rīkoties

Ceļu satiksmes negadījumi joprojām ir viens no galvenajiem smagu traumu un nāves cēloņiem uz ceļiem. Cietušie bieži gūst nopietnas traumas – kaulu lūzumus, mugurkaula bojājumus, galvas traumas, iekšējo orgānu savainojumus un dzīvībai bīstamu iekšējo asiņošanu. Šādas traumas var neatgriezeniski ietekmēt cilvēka veselību un turpmāko dzīves kvalitāti.

Tāpēc katrs mirklis pēc negadījuma ir kritiski svarīgs. Savlaicīga un pareiza pirmās palīdzības sniegšana var būt izšķiroša – tā var apturēt asiņošanu, nodrošināt elpceļu caurlaidību un palīdzēt saglabāt cietušā apziņu līdz mediķu ierašanās brīdim.

Ikviens var kļūt par cilvēka dzīvības glābēju, ja vien nepaliek vienaldzīgs un rīkojas. Pat ja nezini, ko un kā darīt, izsauc palīdzību, zvanot uz ārkārtas tālruņa numuriem 112 un 113 un rūpīgi seko dispečeru norādēm – viņi visu pateiks priekšā, kas jādara. Vissliktākais, ko var izdarīt, ir nedarīt neko.

Pirmās palīdzības aptieciņai katrā automašīnā

Tā nav likuma prasība – tā ir būtisks drošības elements, kas arī var glābt cilvēka dzīvību. Ceļu satiksmes negadījuma brīdī nav laika meklēt palīdzību vai nepieciešamos līdzekļus – tiem jābūt pieejamiem uzreiz. Aptieciņa ir katra autovadītāja atbildība, un tās esamība, kā arī pareizs un pilnvērtīgs saturs, var kļūt par izšķirošu faktoru cietušā izdzīvošanā līdz mediķu ierašanās brīdim.

Ja jūtat dūmu smaku – jāstājas malā

Šī gada pirmajos astoņos mēnešos Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēmis 312 izsaukumus uz degošiem transportlīdzekļiem. Šie gadījumi nereti rada nopietnu apdraudējumu ne tikai automašīnas pasažieriem, bet arī apkārtējiem satiksmes dalībniekiem. Liesmu izplatīšanos iespējams savlaicīgi ierobežot, ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar ugunsdzēsības aparātu, kas ļauj nekavējoties reaģēt uz aizdegšanās pazīmēm. VUGD atgādina, ja jūtat dūmu smaku vai redzat dūmus no automašīnas: nekavējoties apstādiniet transportlīdzekli, izslēdziet dzinēju, nodrošiniet tās nekustīgumu, evakuējieties un zvaniet uz vienoto ārkārtas palīdzības numuru 112. Šāda rīcība var būt izšķiroša dzīvības un veselības glābšanā.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv aicina interneta lietotājus, rakstot komentārus, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro minētos noteikumus, komentārs var tikt izdzēsts vai autors var tikt bloķēts. Administrācijai ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem. Jūsu IP adrese tiek saglabāta.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

VUGD izbrauc uz ceļu satiksmes negadījumu Torņa ielā

15:32 13.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Ceļu satiksmes negadījums Zeltiņos (1)

09:34 10.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Krievu valodas vietā – vācu, franču un spāņu

08:00 08.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: “Labo darbu nedēļa” dzīvnieku mājā “Astes un Ūsas”

14:15 10.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Purakalnu ģimene izvirzīta konkursam “Sējējs” (1)

08:00 11.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Policija paziņojumus “WhatsApp” nesūta

20:40 08.10.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Kā Jūs vērtējat klaiņojošu suņu un kaķu situāciju Jūsu novadā?
Rezultāti

Pasākumi

Trešdiena
15
Oktobris
Sākums: 10:00

Senioru kopas “Renesans” ikmēneša tikšanās
Trešdiena
15
Oktobris
Sākums: 10:00

Senioru kopas “Noskaņa” ikmēneša tikšanās
Trešdiena
15
Oktobris
Sākums: 12:00

Lasītāju klubiņa pasākums “Pēdējām zeltlapām lidojot”
Trešdiena
15
Oktobris
Sākums: 14:00

Pensionāru kopas “Pūrs” tikšanās
Trešdiena
15
Oktobris
Sākums: 15:00

Prezentācija  "Alūksnes Mūzikas skolas dibinātājas Alberts Mucenieks"
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Adel komentē:

Sabiedrības centram 13 – aicina uz Atvērto durvju dienu

Skumji ka tev internets ir dargaks par galvu

13:35 12.10.2025

oreols komentē:

Svecīšu vakara apmeklētājus pārsteidz multimediālais stāsts

Cien.Adele Jums ir interesanta dzives uztvere; beres ir goda izradisana aizgajejam un diskotekas elementi nav pielaujami.Mes pieturesimies pie tradicijam kuras musu senci ir godajusi gadsimtiem.

13:02 12.10.2025

Adel komentē:

Purakalnu ģimene izvirzīta konkursam “Sējējs”

Prieks par purakalnu gimeni..iisti zemes ruuki kuri nebaidas no darba smaguma bet dara to ar prieku un visa gimene iesaistas tajaa un berni no bernibas jau ar to saradinati un katram savs[...]

07:57 12.10.2025

Būs labi komentē:

Svecīšu vakara apmeklētājus pārsteidz multimediālais stāsts

Tikai mēs visi kopā varam kapus savest kārtībā.

22:07 11.10.2025

Konteiners komentē:

Svecīšu vakara apmeklētājus pārsteidz multimediālais stāsts

Adleram vajadzētu aptauju veikt tieši kapos. Lai secinātu, kas kapos jāuzlabo.

22:07 11.10.2025