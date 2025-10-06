Šodien prezentēs Alūksnes ezera zinātniskās izpētes rezultātus

Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā šodien plkst.17.30 tiks prezenti Alūksnes ezera zinātniskās izpētes rezultāti, informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Ēvele.
Šovasar Alūksnes ezera zinātnisko izpēti veica uzņēmums SIA “Saldūdeņu risinājumi”.
Pašvaldībā skaidro, ka izpēte ir nozīmīgs solis, lai sagatavotu ezera zivsaimniecisko stratēģiju un ekspluatācijas noteikumus.
Pasākuma laikā būs iespēja uzklausīt pētnieku stāstījumu par izpētes rezultātiem, iesaistīties sarunā par ezera ilgtspējīgu apsaimniekošanu, kā arī izteikt viedokli un uzdot jautājumus ekspertiem.
Kā liecina “Firmas.lv” informācija, “Saldūdeņu risinājumu” īpašnieks ir biologs un zivju ekologs Matīss Žagars. Uzņēmuma apgrozījums pērn sasniedza 178 447 eiro, bet peļņa – 1348 eiro.
Komentāri