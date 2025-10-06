Abonē! E-avīze
Pirmdiena, 6. oktobris
Monika, Zilgma, Zilga
weather-icon
+9° C, vējš 0.45 m/s, D-DA vēja virziens
Šodien prezentēs Alūksnes ezera zinātniskās izpētes rezultātus

08:16 06.10.2025

Agita Bērziņa

37

Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā šodien plkst.17.30 tiks prezenti Alūksnes ezera zinātniskās izpētes rezultāti, informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Ēvele.

Šovasar Alūksnes ezera zinātnisko izpēti veica uzņēmums SIA “Saldūdeņu risinājumi”.

Pašvaldībā skaidro, ka izpēte ir nozīmīgs solis, lai sagatavotu ezera zivsaimniecisko stratēģiju un ekspluatācijas noteikumus.

Pasākuma laikā būs iespēja uzklausīt pētnieku stāstījumu par izpētes rezultātiem, iesaistīties sarunā par ezera ilgtspējīgu apsaimniekošanu, kā arī izteikt viedokli un uzdot jautājumus ekspertiem.

Kā liecina “Firmas.lv” informācija, “Saldūdeņu risinājumu” īpašnieks ir biologs un zivju ekologs Matīss Žagars. Uzņēmuma apgrozījums pērn sasniedza 178 447 eiro, bet peļņa – 1348 eiro.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Jaunākie komentāri

reiz bija Beja. komentē:

Ceļā uz atbrīvotām Latvijas upēm

Bejas dambja vietā paveras posta un pamestības aina- upite kā grāvs, kritalu pilna. Ja mērķis ir atjaunot zivju dabisko migrācijas iespēju , tad vajag nojaukt zušu taci ar slūžām Alūksnes ezera[...]

21:44 05.10.2025

Plēšlācis komentē:

Zemessargi saziedo kārtējam spēkratam

Neviens te karu neatbalsta. Palīdz saprātam noturēties iepretim absolūtai tumsonībai un tas ir apsveicami.

21:39 05.10.2025

Obelisks komentē:

Svecīšu vakara apmeklētājus pārsteidz multimediālais stāsts

10000 apmeklētāju bija uz kapu svecīšu vakaru. Ja grib Alūksne var, zinu, ka var.

19:57 05.10.2025

Adel komentē:

“No sevis neaizbēgsi”

Taa vins ir.. skolotaaj...var aizbegt no citiem..bet no sevis neaizbegsi..un nevajag..un kpoec gan begt ja tev patik tas ko dari ..juties gandarita un laimiga..tad tava dziive ir piepildiita un ej uz[...]

18:18 05.10.2025

Adel komentē:

Foto: Godinot Alūksni – par pagātni, cilvēkiem un drosmi 

Sveiciens aluksnei 105..gadadienaa..vesels gafsimts pagajis tik daudz notikumu vesela vesture..bet vesture tie esam nes cilveki un notikumi ap mums.. daudz zinaamaa un nezinamaa aizgajuso cilveku[...]

18:00 05.10.2025