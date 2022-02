Šodien piketi un domes sēde

Pagājušajā nedēļā notikušajā Alūksnes novada Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdē no septiņiem deputātiem četri atbalstīja lēmumprojektu, kas paredz divus priekšlikumus Alūksnes novada skolu reorganizācijai. Foto: Agita Bērziņa

Šodien pulksten 10.00 Alūksnes novada domes sēdē lems jautājumu par skolu tīkla reformu. Daļa vecāku un arī pedagogi iebilst gaidāmajām pārmaiņām, norādot ka tās ir sasteigtas, līdz galam neizdiskutētas un nav skaidrības, tādēļ pie domes ēkas šodien notiks četri piketi. Pašvaldībā iesniegti arī vietnē “Manabalss” četru dienu laikā savāktie 2600 paraksti par esošā skolu tīkla saglabāšanu Alūksnes novadā.

Alūksnes novada domes seši opozīcijas deputāti – Arturs Dukulis, Artūrs Grīnbergs, Aivars Fomins, Modris Lazdekalns, Druvis Mucenieks un Laimonis Sīpols, kuri pārstāv Zaļo un zemnieku savienību un Vidzemes partiju, domē iesnieguši savus priekšlikumus par skolu tīklu pašvaldībā. Tas paredz saglabāt esošajā apjomā un ēkās izglītības iestādes Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolu, Alūksnes novada vidusskolu, Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolu, Strautiņu pamatskolu un Ziemeru pamatskolu. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā uzņemt izglītojamos no 4. līdz 12.klasei. Reorganizēt Alūksnes pilsētas sākumskolu saglabājot tajā 1.līdz 3.klasei un izveidot pirmsskolas grupu 5 un 6 gadus veciem bērniem. Reorganizēt Bejas pamatskolu no 2023./2024. mācību gada kā pirmsskolas un pamatizglītības posma īstenošanas vietu. Piedāvājums paredz reorganizēt Malienas pamatskolu no 2023./2024.gada, iespējamo skolas modeli vēl izvērtējot ievērojot esošās iestrādes audžuģimeņu un izglītojamo ar speciālām vajadzībām interesēs, bet pirmsskolas izglītības iestādi “Cālis” un Pededzes pamatskolu – slēgt jau šogad.

Atgādinām, ka plāns paredz saglabātas tik divas skolas pagastos – Ziemeru un Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas. Strautiņos mācības organizēs vien pamatizglītībā 1. – 6. klasēm pirmsskolas ēkā “Zemenīte”, bet likvidēs Bejas, Malienas, Pededzes un Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas. Likvidēs arī pirmsskolas izglītības iestādi “Cālis”.

Attiecībā uz pilsētas skolām risinājumi ir divi. Pirmais paredz apvienot trīs pilsētas skolas – Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju, Alūksnes novada vidusskolu un Alūksnes pilsētas sākumskolu, izveidojot jaunu iestādi “Ernsta Glika Alūksnes vidusskola”, un mācības notiktu visās trīs pašreizējo skolu ēkās – Kanaviņu ielā 14, Lielā Ezera ielā 26 un Glika ielā 10. Otrs variants paredz Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā mācīties vien 10. – 12. klašu skolēniem 10. – 12. klašu korpusā. Apvienot Alūksnes novada vidusskolu un Alūksnes pilsētas sākumskolu, izveidojot jaunu skolu – Alūksnes vidusskola. Mācības notiktu vidusskolas, sākumskolas ēkā un pašreizējā ģimnāzijas 7.-9. klašu korpusā.

