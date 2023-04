Šodien – pedagogu streiks un protesta gājiens

Visas streika vienošanās nav izpildītas, tādēļ šodien notiek skolotāju streiks un protesta gājiens. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja Inga Vanaga norāda, ka šodien gājienā piedalīsies izglītības, zinātnes un arī veselības nozares darbinieki, kuru pasākumā būs vairāk nekā 8000. Vēlmi doties gājienā, kā uzskata Vanaga, esot veicinājis piektdien valdībā “vienpersoniski” pieņemtais lēmums par pedagogu atalgojuma aprēķināšanas kārtību, to nesaskaņojot ar nozares organizācijām. Tas Vanagas ieskatā tikai apliecinot slikto politisko kultūru.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Protesta gājienā dosies arī 30 dalībnieki no Alūksnes un bijušā Apes novada, kas joprojām ir Alūksnes novada arodorganizācijas sastāvā. Savukārt streikā piedalās 101 – kopā no septiņām iestādēm (64 no tiem – no Alūksnes novada – no četrām iestādēm). “Streika prasības un mērķis ir, lai valdība uzņemtos atbildību un izpildītu pagājušā gada rudenī pieteiktā streika vienošanos. Viena no prasībām bija par darba slodžu sabalansēšanu, taču tā uzsākta tikai trīs pedagogu grupām – pirmsskolas izglītības, vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes pedagogiem. Pagājušā gada vienošanās bija uzsākt slodzes sabalansēšanu visām pedagogu grupām no 2023. gada,” skaidro Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Alūksnes novada arodorganizācijas priekšsēdētāja Ziedīte Aigare.

“Varu apliecināt, ka visas streika vienošanās nav izpildītas. Ir daļa pedagogu, kam atalgojuma palielinājums nav paredzēts, un daļai pedagogu slodžu balansēšana nav tāda, par kādu runāts,” sacīja Vanaga. Streika vienošanās neesot izpildīta attiecībā uz atbalsta personālu – logopēdiem, psihologiem, speciālajiem pedagogiem, kā arī administrāciju. “Var jau teikt, ka grafiks izpildīts, bet vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem no valsts budžeta, pielikumu pārrēķinot uz vienu darba stundu, pielikti apaļi deviņi centi, ieskaitot nodokļus. Jā, var teikt, ka iedeva, jo deviņi centi taču ir plusā,” vērtēja LIZDA vadītāja.

LIZDA neapmierina arī steiga, ar kādu virzīti noteikumi. Vanaga piekrīt, ka noteikumus var izstrādāt arī trīs dienās, taču to darot kvalitatīvi, tostarp ņemot vērā iebildumus. “Gājiens ir arī par cienīgu attieksmi. Ja divarpus dienu laikā dokumentiem redakcija mainās četras reizes, tad kurš tam vairs var izsekot?” vaicāja Vanaga, piebilstot, ka pēdējā precizētā redakcija tika iesniegta 14 minūtes līdz valdības sēdei.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Streika prasības bija un ir divas – darba samaksas grafiks pilnīgi visiem pedagogiem un darba slodzes balansēšana visiem pedagogiem, izņemot augstskolas pedagogus, atgādināja arodbiedrības vadītāja, piebilstot, ka tas nav izdarīts, tāpēc “mēs streikosim”.

“Normālā kārtā būtu, ja politiķi jautātu, kas nav izpildīts. Turpmākais lielā mērā atkarīgs no amatpersonu izpratnes. Pareizākais ceļš būtu atkal sēsties pie sarunu galda,” sacīja Vanaga.