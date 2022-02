Šodien īpašā akcijā atbalsta vēža pacientus

Šodien, Pasaules vēža dienā, Alūksnē autoklubs “4wheels Latvija” organizē zibakciju vēža pacientu atbalstam. Akcija vienlaikus notiek trīs vietās Latvijā – Alūksnē, Daugavpilī un Rīgā, bet rītdien arī Lielbritānijā. “Akcijas galvenā ideja ir atbalstīt vēža pacientus un pievērst sabiedrības uzmanību šai tēmai. Diemžēl katru gadu no vēža mirst cilvēki, atklāj arvien jaunus saslimšanas gadījumus. Cīņa ar vēzi ir problēma visā pasaulē,” stāsta autokluba dibinātājs Eduards Potapovs un aicina akciju atbalstīt ikvienu interesentu.

Sākot no pulksten 12.00 Alūksnē, administratīvās ēkā, ikviens, kurš to vēlas, var atstāt “Drosmes kastē” dāvanu mazajiem vēža pacientiem. “Drosmes kaste” tur atradīsies līdz pat 14.februārim. Otra kaste Alūksnē būs izvietota pie Alūksnes Kultūras centra. “Drosmes kastē” saziedotās rotaļlietas 15. februārī nogādās Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Onkoloģijas nodaļai. “Drosmes kaste” ir mantu krātuve, no kuras pacients par drosmīgi izturētu manipulāciju vai izmeklējumu var pats izvēlēties apbalvojumu un tikt pie sava drosmes apliecinājuma. Lai gan drosmes kastes regulāri papildina, tās diemžēl tikpat strauji tukšojas, tāpēc jaunas mantas slimnīcām noder vienmēr! Tām jābūt jaunām, var likt puzles, mašīnas, mazas lellītes, radošus komplektus, flomāsterus, zīmuļus, krelles, rokassprādzes, grāmatiņas, krāsojamās grāmatiņas, galda spēles. Naudas ziedojumi šoreiz nav ieteicami.

Savukārt pulksten 15.00 līdz 17.00 pie Alūksnes Kultūras centra no automašīnām veidos figūru – simbolisku vēža lentīti. Arī figūras veidošanā var piedalīties ikviens interesents.