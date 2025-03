Sociālās aprūpes izmaksas: kam un cik jāmaksā?

Redakcijā vērsās kāda sociālās aprūpes centra “Alūksne” kliente ar jautājumu par pakalpojuma maksu iestādē. Viņa ir neizpratnē par to, ka, samaksājot par pakalpojumu no viņas pensijas, vēl atlikušie 15 % no maksas par uzturēšanos pansionātā jāsedz viņas dēlam.

Vērsāmies pie Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vadītājas Ilzes Postas, kura skaidro samaksas kārtību. “Pasaulē tā iekārtots – veselajiem jāmaksā par slimajiem, un tie, kuri ir relatīvi turīgāki, vairāk vai mazāk, maksā tiem, kuriem šo līdzekļu trūkst. Sociālās aprūpes centros (SAC) atrodas cilvēki ar dažādiem ienākumiem – katram aprēķins piemērots atšķirīgs. Bet formāts ir un paliek nemainīgs, samaksas kārtība atrunāta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kā arī virknē Ministru kabineta noteikumu,” skaidro I. Posta. Cilvēks saņem pensiju – 15 % tiek izmaksāti viņam “uz rokas” ikdienas tēriņiem, pārējā summa tiek novirzīta SAC pakalpojuma samaksai. Starpību līdz pilnai pakalpojuma apmaksai sedz vai nu apgādnieki, pats klients, vai arī pašvaldība. “Tie, kuriem pensijas ir lielākas, var justies nedaudz sliktāk, jo viņi paši nosedz lielāko daļu pakalpojuma maksas. Tāda ir šī sistēma. Saprotu, ka šis ir dārgs pakalpojums, bet nedomāju, ka nākotnē būs kaut kas citādāk. Šobrīd strādājam pie tā, lai visiem klientiem būtu sakārtoti attiecīgie līdzmaksājumi, kā, piemēram, kopšanas pabalsti, transporta kompensācijas,” laikrakstam stāsta Sociālo lietu pārvaldes vadītāja.

Gan pašvaldības, gan Sociālo lietu pārvaldes saistošajos noteikumos ir noteikts, ka reizi gadā šīs pakalpojumu maksas tiek pārskatītas. Tas saistīts ar vairākiem faktoriem, piemēram, ar algu izmaiņām, pārtikas preču un medikamentu cenām. “Jāņem vērā tas, ka SAC “Alūksne” ir aptuveni 60 klienti, un strādā 30 dažāda līmeņa darbinieki. Izmaksas ir lielas. Darbaspēks – tās ir lielākās izmaksas. Šajā sfērā cilvēku nevar aizstāt ne ar kādām ierīcēm vai mākslīgā intelekta rīkiem,” viņa uzsver.

Pēc 1. aprīļa SAC “Alūksne” maksa būs 900 un SAC “Pīlādži” –

1010 eiro mēnesī. “Arī pēc šīs cenu pārrēķināšanas mums ir viens no lētākajiem šāda veida pakalpojumiem Latvijā. Citos novados summa pārsniedz jau 1300 eiro. Gādājam par pakalpojuma kvalitāti, ir četras ēdienreizes dienā, tiek atjaunots inventārs. Piemēram, janvārī abos SAC tika nopirktas trīs funkcionālās gultas, lai atvieglotu klientu ikdienu,” informē I. Posta.

Viņa skaidro, ka sarežģītāk ir tiem, kuriem ir tikai viens apgādnieks, – viens bērns, kurš maksā šo starpību. “To nosaka civillikums, un mēs tur neko mainīt nevaram. Protams, ir gadījumi, kad bērni prasa atbrīvojumu no maksas, ja ar konkrēto no vecākiem dzīves laikā nav izveidojušās ģimeniskas attiecības. To var panākt tikai ar iesniegumu tiesā, ar tiesas nolēmumu,” viņa stāsta. I. Posta vēlas, lai Labklājības ministrija un Finanšu ministrija beidzot nonāk pie viena kopīga risinājuma un pilnīgi visiem senioriem, nokļūstot SAC, būtu kaut kāds vienots līdzmaksājums. “Tāda šobrīd nav, tā dara tikai turīgākajos novados, kā, piemēram, Rīga un Pierīga. Pašvaldībām tas ir milzu slogs,” skaidro Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja.