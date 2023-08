Sociālās aprūpes centram “Alūksne” jauna vadītāja

Sociālās aprūpes centru “Alūksne” kopš pagājušās trešdienas vada Irina Baikova. Iepriekšējā vadītāja Baiba Meistere iesniegusi atlūgumu un šobrīd atrodas darba nespējā. “Kādam var likties, ka darbu sākusi jauna vadītāja un visas problēmas līdz ar to atrisinās, diemžēl dzīvē tā nenotiek. Bet darbam esmu noskaņojusies pozitīvi,” saka jaunā vadītāja.

Pirmajās darba dienās jaunā vadītāja iepazinās ar darbiniekiem un tikās ar klientiem. “Strādāšu, izmantojot pieredzi, ko esmu guvusi iepriekšējā darbā dažādās sociālā darba iestādēs. Mana pirmā darba vieta pēc studijām bija Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiālē Litenē. Vēlāk strādāju Alūksnes novada Sociālajā dienestā kā sociālā darbiniece, un arī šajā iestādē, kur šobrīd esmu vadītāja, biju sociālā darbiniece. Vairāk nekā gadu vadīju sociālās aprūpes centru “Pīlādži” Mālupē, bet pēc atgriešanās no bērnu kopšanas atvaļinājuma šī gada aprīlī izlēmu strādāt Sociālo lietu pārvaldē kā sociālā darbiniece darbam ar personu grupām,” stāsta I. Baikova. Latvijas Kristīgajā akadēmijā viņa ieguvusi maģistru “Sociālās uzņēmējdarbības vadībā”.

Novērtē darbiniekus

“Darbs Sociālo lietu pārvaldē sniedza lielu gandarījumu, taču nācās atzīt, ka savas zināšanas un pieredzi labāk varu pielietot, strādājot tieši sociālās aprūpes centrā. Tāda vakance bija, tādēļ pieteicos. Ar iemītniekiem esmu jau tikusies un aprunājusies. Viņi ir apmierināti ar iestādē sniegtajiem pakalpojumiem, teica labus vārdus par darbiniekiem. To dzirdēt bija prieks. Protams, tas ir visa kolektīva un Baibas Meisteres nopelns. Mūsdienās darbinieki ir viens no vērtīgākajiem resursiem. Cik kvalitatīvu sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un veselības aprūpes pakalpojumu sniegsim, būs atkarīgs ne tikai no mums pašiem, darbiniekiem, bet arī pieejamiem resursiem,” stāsta I. Baikova.

Pansionātam jābūt pilsētā

Pēdējā pusgada laikā laikrakstā vairākkārt esam rakstījuši par situāciju sociālās aprūpes centrā jeb pansionātā – telpās nepieciešams veikt remontu, jāatjauno arī ēkas fasāde. Viedokļi par to, vai iestādei jāpaliek pašreizējās telpās vai jādodas uz citām, piemērotākām, dalās. “Jā, ēkā ir nepieciešams remonts. Vai jāpārceļas uz citām telpām? Varbūt, bet tām noteikti jābūt Alūksnes pilsētā, nevis kādā no pagastiem. Mana pārliecība – vienam pansionātam viennozīmīgi jābūt pilsētā. Pretējā gadījumā saskatu darbaspēka trūkuma problēmu – būs jāspēj motivēt no Alūksnes braukt strādāt uz pagastu. Otrs aspekts – pašu klientu un viņu tuvinieku vēlme būt Alūksnē. Darbam esmu noskaņojusies pozitīvi, jūtu atbalstu ne tikai no darbinieku komandas, bet mani atbalsta arī Sociālo lietu pārvaldes vadība, otrs novada sociālās aprūpes centrs “Pīlādži”,” norāda I. Baikova.