Smiltis kapos nepiemērotā vietā

Ar laikrakstu “Alūksnes un Malienas Ziņas” sazinājās alūksnietis Ilgonis Jevsejevs, kurš vēlējās paust neapmierinātību par notiekošo kapos pēc veiktajiem remontdarbiem. Viņu neapmierina divas lietas – autobusa pieturas neesamība pie Alūksnes Mazajiem kapiem un jaunā vieta, kur atstātas smiltis kapu kopiņām Alūksnes Lielajos kapos.

Pie vārtiem šoreiz nē

“Ir glīti, bet nav praktiski. Pie pirmajiem lielajiem vārtiem Alūksnes Lielajos kapos smilti parasti izgāza jeb atstāja turpat pie vārtiem, tagad – pašā kalna lejiņā. Liela daļa cilvēku nav spējīgi uznest smilšu spaini, ne uzstumt smiltīm pilnu ķerru. Jaunā izvēlētā vieta nav normāla. Kapus kopj arī veci cilvēki un invalīdi, vai par viņiem kāds padomāja? Pirms zvanīt uz redakciju, sazinājos ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāju Dzintaru Adleru, kurš atbildēja, pie vārtiem smilti negāzīs. Viņaprāt, tā ir labdarība no pašvaldības puses. Man gan tā neliekas. Smilti ved par pašvaldības līdzekļiem, tātad par mūsu nodokļu maksātāju naudu. Labdarība būtu tad, ja kāds ziedotājs samaksātu par smilti. Pašvaldība rīkojas ar mūsu naudu. Smiltis kapos ir nepieciešamība. Tā ir bijis vienmēr un visos laikos,” norāda alūksnietis.

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Monta Melzoba skaidro, ka šogad, saudzējot jauno iesēto zālienu, smiltis tika nobērtas pie atbērtnēm. Kopumā atvesti 60 kubikmetri jeb sešas kravas smilšu – viena Mazajos kapos, piecas Lielajos kapos. Pašvaldībai tas izmaksāja 1459,26 eiro.

Trūkst pieturas

I. Jevsejevu pārsteidz arī autobusa pieturas neesamība pie Alūksnes Mazajiem kapiem, braucot no pilsētas centra puses. “Pieturas vairs nav, un izvietota zīme “Apstāties aizliegts”. Kādreiz bija pietura lejiņā, kur nogriežas uz ezeru. Soliņš ir, bet zīmes nav, kas nozīmē, ka autobuss tur nedrīkst apstāties. Arī es pasažieri izlaist nevaru. Ja to daru, pārkāpju noteikumus. Ja būtu zīme “Stāvēt aizliegts”, cita lieta, šobrīd iespējas apstāties nav,” norāda alūksnietis. M. Melzoba skaidro, ka pie Mazajiem kapiem arī 2020. gadā, kad tika uzsākta Miera ielas pārbūves projektēšana, autobusa pietura bija tikai viena – ielas kreisajā pusē, braucot virzienā no centra. “Vieta ar soliņu pie krustojuma ar Tempļakalna ielu nebija autobusa pietura, bet atpūtas vieta gājējiem, kas ir saglabāta arī pēc ielas pārbūves. Tas, kas tagad visā Miera ielas garumā ir atšķirīgs, – ir mainīta satiksmes organizācija, satiksmes drošības nolūkos nepārredzamās vietās ieviešot apstāšanās aizliegumu. Ja nepieciešams izlaist pasažieri, neiebraucot līdz Mazajiem kapiem, to, nepārkāpjot satiksmes noteikumus un neapdraudot satiksmes drošību, iespējams izdarīt apgriešanās laukumā pie ielas kreisajā pusē esošās autobusa pieturas,” norāda M. Melzoba.