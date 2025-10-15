Abonē! E-avīze
Trešdiena, 15. oktobris
Eda, Hedviga, Helvijs
Smiltenes novads atjauno uzņēmumu katalogu – aicina pārskatīt un papildināt informāciju

11:31 15.10.2025

Agita Bērziņa

80

Foto: Kristaps Frickauss

Smiltenes novada pašvaldība uzsāk novada “Uzņēmumu kataloga” atjaunošanu savā tīmekļa vietnē, lai veidotu vienotu, pārskatāmu un aktuālu informācijas avotu par novadā reģistrētiem uzņēmumiem. Informācijas publicēšana katalogā ir bez maksas, informē Smiltenes novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma nodaļas vadītāja Santa Sinka.

Katalogs kalpo kā ērts palīgs iedzīvotājiem un viesiem, lai atrastu vietējos pakalpojumus un produktus, kā arī veicina sadarbības iespējas starp pašiem uzņēmējiem un to plašāku atpazīstamību ārpus Smiltenes novada robežām.

Aicinām uzņēmējus pārskatīt un aktualizēt līdz šim publicēto informāciju tīmekļa vietnes sadaļā “Uzņēmējdarbība”, nosūtot to uz e-pasta adresi bizness@smiltenesnovads.lv ar norādi “Informācija uzņēmumu katalogam”.

Vēršam uzmanību jaunajiem komersantiem, tostarp pašnodarbinātajiem, kuri vēl nav iekļauti katalogā, pievienoties tam, lai veicinātu savu atpazīstamību un kļūtu vieglāk atrodami gan vietējai sabiedrībai, gan potenciālajiem sadarbības partneriem.

Lai uzņēmuma profils katalogā būtu pilnīgs, lūdzam pievienot:

  • uzņēmuma logo un fotogrāfiju;
  • īsu aprakstu par uzņēmuma darbību;
  • nozari, kuru pārstāvat;
  • kontaktinformāciju un sociālo tīklu saites.

