Smiltenes novadā - vairāk nekā 3000 saldumu paciņu

Tuvojoties Ziemassvētkiem, Smiltenes novada pašvaldība arī šogad apliecina rūpes par saviem iedzīvotājiem, turpinot jau par tradīciju kļuvušu iniciatīvu – svētkos dāvināt saldumu paciņas. Tās paredzētas gan bērniem, gan senioriem, īpašu uzmanību pievēršot sociāli mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām. Šogad svētku laikā pašvaldība izdalīs vairāk nekā trīs tūkstošus saldo dāvanu, ienesot prieku un Ziemassvētku noskaņu daudzās Smiltenes novada mājās.
Saldumu paciņas paredzētas vientuļiem pensionāriem un visiem novada iedzīvotājiem vecumā virs 80 gadiem, ģimenēm, kuras audzina bērnus aizbildnībā vai ārpusģimenes aprūpē, kā arī vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas audzēkņiem un bērniem līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot), kuri neapmeklē izglītības iestādes. Tāpat paciņas saņems maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu bērni, kā arī daudzbērnu ģimeņu bērni līdz 18 gadu vecumam (ieskaitot), kuru ģimenēm ir derīga Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte” vai šāds statuss ir apstiprināts pašvaldības vai valsts reģistros.
Senioriem nogādās dzīvesvietās
“Sociālais dienests sagatavo paciņas vientuļajiem senioriem un visiem senioriem no 80 gadu vecuma, bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, daudzbērnu ģimeņu bērniem, sākot no 1. klases līdz 18 gadu vecumam (ieskaitot), kā arī bērniem, kas atrodas aizbildniecībā vai audžuģimenēs. Apes, Gaujienas, Trapenes un Virešu teritoriju izdales vietās kopējais sagatavoto paciņu skaits šogad sasniedz vairāk nekā 375, apliecinot sirsnīgu rūpi par novada cilvēkiem. Senioriem, kā katru gadu, paciņas nogādās sociālie darbinieki uz dzīvesvietām,” skaidro Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas nodaļa.
Vientuļajiem pensionāriem un senioriem no 80 gadu vecuma Apē un Apes pagastā paredzētas 78 paciņas, Gaujienas pagastā – 51, Trapenes pagastā – 34, bet Virešu pagastā – 28 paciņas.
Bērniem izsniegs vairākos veidos
Savukārt trūcīgu, maznodrošinātu un daudzbērnu ģimeņu bērniem Apē un Apes pagastā sagatavotas 58 paciņas, Gaujienas pagastā – 56, Trapenes pagastā – 52, bet Virešu pagastā – 18 paciņas.
“Bērni, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, saldumu paciņas saņems izglītības iestāžu grupu Ziemassvētku pasākumos. Mazākie Smiltenes novada iedzīvotāji vecumā no dzimšanas līdz sešiem gadiem (ieskaitot), kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, paciņas saņems individuāli vai īpašos svētku pasākumos atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai. Savukārt bērni no daudzbērnu, trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām saldumu paciņas varēs saņemt pie sava pagasta vai pilsētas sociālajiem darbiniekiem,” norāda pašvaldība.
ZIEMASSVĒTKU LAIKĀ SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBA IZDALĪS
3444 saldumu paciņas: 2118 bērniem, 1303 senioriem. Kopējās izmaksas – 16 140,64 eiro. Saldumu paciņas nodrošina uzņēmums “Latwing”.
