Smiltenes novada Sociālās aprūpes centra “Trapene” vadītājas amatā apstiprināta Arnita Freiberga

No 2025. gada 23. oktobra Smiltenes novada Sociālās aprūpes centra “Trapene” vadītājas amatā darbu uzsāks Arnita Freiberga – profesionāle ar ilggadēju pieredzi sociālajā darbā, izglītībā un pašvaldības pārvaldē, informē Zane Ērgle-Mežule, pašvaldības komunikācijas speciāliste.
Arnita Freiberga absolvējusi Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolu “Attīstība”, iegūstot profesionālo augstāko izglītību sociālajā darbā un sociālajā pedagoģijā, kā arī Rīgas skolotāju institūtu, kur ieguvusi pirmsskolas skolotājas kvalifikāciju.
Darba gaitā viņa guvusi plašu pieredzi gan izglītības jomā, strādājot par skolotāju un vadītāju pirmsskolas izglītības iestādēs, gan pašvaldības sociālajā dienestā, kur vairākus gadus bijusi sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem. Arnita Freiberga darbojās arī Samariešu apvienībā, kur Vidzemes reģionā vadīja aprūpe mājās pakalpojumu.
Par profesionālo darbu un ieguldījumu sabiedrībā A. Freiberga saņēmusi vairākus apbalvojumus, tostarp Labklājības ministrijas goda balvu “Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2015. gadā”.
