“Smiltenes novada Goda cilvēks” - Indra Levane

2025. gada 18. novembrī pulksten 14.00 Smiltenes novada Kultūras centrā svinīgā pasākumā godinās Smiltenes novada cilvēkus, pasniedzot pašvaldības augstākos apbalvojumus – “Smiltenes novada Goda cilvēks”, “Smiltenes novada Gada balva”, “Goda raksts” un “Pateicība”, informē Smiltenes novada pašvaldība.
23. oktobra Smiltenes novada pašvaldības domes sēdē deputāti atbalstīja Apbalvojumu komisijas sagatavoto lēmumprojektu un lēma piešķirt godalgas šādiem izvirzītajiem pretendentiem.
Augstāko apbalvojumu “Smiltenes novada Goda cilvēks” valsts svētkos pasniegs nodibinājuma “Alūksnes un Apes novada fonds” un biedrības “Alūksnes NVO atbalsta centrs” valdes loceklei, Apes Amatu mājas vadītājai Indrai Levanei. Indra ir neaizvietojama un piederīga mūsu novadam, viņa ir īstena Apes patriote, darbojas novada saliedēšanas jomā, kurā ne tikai rod piederības sajūtu novadam, bet rada to arī citos. Indra ir virzītājspēks, kura ar savām projektu rakstīšanas un organizatoriskajām spējām klusi ir veikusi neizmērojami lielu darbu, lai aizvien vairāk Smiltenes novada cilvēku un šejienes iebraucēju sajustos piederīgi un varētu rast cerību, ka kopīgi darbojoties varēs atrast arī resursus savam darbam un savas kopienas celšanai, iedvesmošanai.
Apbalvojumu “Smiltenes novada Gada balva” pasniegs:
- “Gada balva Izglītībā” Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis” iestādes vadītājai Santai Rudzītei;
- “Gada balvu Kultūrā” – jauniešu deju kolektīva “Buki”, kolektīvu “Buciņi” un “Buku studija” vadītājai Ievai Atarei;
- “Gada balvu Tūrismā” Brakovsku ģimenei;
- “Gada balvu “Piederība novadam” ” Gaujienas Tautas nama vadītājai Laimai Poševai;
- “Gada balvu Veselības aizsardzībā un sociālajā jomā” SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” medreģistratorei Andai Rimšai.
Apbalvojumu “Goda raksts” saņems:
- ilggadēja Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” pirmsskolas izglītības skolotāja Mudīte Šilaua;
- bijusī Smiltenes vidusskolas direktores vietniece Inese Raiskuma;
- SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” sētniece Lida Šilinska;
- bijusī Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Evija Zurģe;
- nodibinājuma “Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centra” struktūrvienības “Pansija Rauna” sociālā aprūpētāja Anita Šīre;
- Smiltenes pilsētas Saimniecības pārvaldes vadītājs Gatis Bormanis;
- “Lielkalnu muižas” saimniecei Ilze Kalniņa;
- SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas Sociālā aprūpētāja Līga Tauloviča;
- biedrība “Smiltenes pūra lāde”.
Apbalvojums “Pateicība” tiks pasniegts:
- Smiltenes pilsētas izglītības iestādes “Pīlādzītis” pirmsskolas izglītības skolotāja palīdzei Justīnei Prikazai;
- Smiltenes pilsētas Saimniecības pārvaldes ainavu arhitektei Unai Raiskumai;
- Smiltenes novada muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītājai Vitai Blatei;
- Smiltenes vidusskolas jaukā kora “LIDO” diriģentam Imantam Točam;
- Smiltenes Mūzikas skolas skolotājai, meiteņu kora “SOL”, Smiltenes tehnikuma jauktā kora “Triole” un Smiltenes novada Kultūras centra jauktā kora “Vidzemīte” diriģentei Baibai Žēbinai;
- Apes Kultūras centra deju kolektīvu “Nebēdnieki” vadītājai Dacei Ķelpei;
- Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas 4.–9. klašu kora vadītājai Sandrai Oto;
- Grundzāles Kultūras nama jauniešu deju kolektīva “Rieda” vadītājai Ingai Ķesterei;
- Ojāra Vācieša Gaujienas vispārizglītojošās un mākslu pamatskolas 4.–9. klašu kora vadītājām Dagnijai Pakalnei un Ilzei Dāvei;
- Palsas pamatskolas ansambļa vadītājām Indrai Ieviņai un Sandrai Siliņai;
- Raunas pamatskolas bērnu deju kolektīva “Rakari” vadītājai Madarai Podniecei;
- folkloras kopas “Rika” vadītājām Līgai Krūmiņai un Zanei Bērzai;
- Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centra 5.–9. klašu bērnu deju kolektīva “Dadzīši” vadītājai Maritai Riekstai-Krivjonokai;
- laikmetīgās dejas grupas “Lidoņi” vadītājām Ilzei Zīriņai un Evijai Bišerei;
- Smiltenes tehnikuma jauniešu deju kolektīva “Amatnieki” vadītājai Andai Kalniņai;
- Smiltenes vidusskolas zēnu kora vadītājai Solvitai Possei;
- Smiltenes tehnikuma jauktā kora “Triole”, Smiltenes vidusskolas zēnu kora un jauktā kora “LIDO” koncertmeistarei Ingai Strazdiņai.
Aicinām ikvienu iedzīvotāju valsts svētkos būt kopā, lepoties un godināt novadniekus pasākumā klātienē.
Pēc godināšanas ceremonijas pulksten 18.00 Jāņukalna estrādē novadnieki aicināti uz sveču akciju “Mana spēka zīme” – pulksten 19.00 svētku uzruna un grupas “Pusnakts Brigāde” koncerts, ieeja bez maksas.
