Smiltenes autoosta būs citā vietā

SIA “VTU Valmiera” informē, ka no piektdienas, 29. augusta, Smiltenes autoosta būs Baznīcas laukumā 16A (līdz šim Pils ielā 1). Kā informē Smiltenes novada pašvaldība, autoostai mainīta atrašanās vieta, jo tiek īstenots Smiltenes centra pārbūves projekts “Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā III kārta”.
Pasažieru apkalpošana Baznīcas laukumā 16A (laukumā pie Marijas ielas) notiks pagaidu Smiltenes autoostas dzīvojamo moduļu ēkās. Izmaiņas Smiltenes autoostas darbībā nav plānotas.
Cita starpā projektā “Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā III kārta” plānota arī līdzšinējās autoostas ēkas nojaukšana un teritorijas labiekārtošana, paredzot stāvvietu un atpūtas vietu izveidi.
Informē: SIA „VTU Valmiera”, Sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Bulmeistare.
