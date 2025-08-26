Abonē e-avīzi "Alūksnes un Malienas Ziņas"!
Abonēt

Reklāma

Smiltenes autoosta būs citā vietā

Alūksniešiem.lv redakcija - 26.08.2025 - 14:12
103
0

SIA “VTU Valmiera” informē, ka no piektdienas, 29. augusta, Smiltenes autoosta būs Baznīcas laukumā 16A (līdz šim Pils ielā 1). Kā informē Smiltenes novada pašvaldība, autoostai mainīta atrašanās vieta, jo tiek īstenots Smiltenes centra pārbūves projekts “Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā III kārta”.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Pasažieru apkalpošana Baznīcas laukumā 16A (laukumā pie Marijas ielas) notiks pagaidu Smiltenes autoostas dzīvojamo moduļu ēkās. Izmaiņas Smiltenes autoostas darbībā nav plānotas.

Cita starpā projektā “Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā III kārta” plānota arī līdzšinējās autoostas ēkas nojaukšana un teritorijas labiekārtošana, paredzot stāvvietu un atpūtas vietu izveidi.

Informē: SIA „VTU Valmiera”, Sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Bulmeistare.

1 Likes

Alūksniešiem.lv redakcija

Līdzīgi raksti

Arī turpmāk līdzfinansēs izglītojamo ēdināšanu

Aicina izteikt viedokli par pašvaldības izīrēto dzīvojamo telpu atsavināšanas plānoto kārtību

1. oktobrī notiks pensiju indeksācija

Zeltiņos krosa skriešanas seriāls “Mizojam, ka prieks”

“Mēs nespēlējam kariņu”

“Latvijas skolas soma” iepazīstina ar izrāžu piedāvājumu

Reklāma

Atbildēt

Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
Alūksniešiem.lv komanda.