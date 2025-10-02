Abonē! E-avīze
Ceturtdiena, 2. oktobris
Ilma, Skaidris
+6° C, vējš 2.16 m/s, ZA vēja virziens
Smiltenē notiks pasākums “Iedvesmas diena Smiltenes novada uzņēmējiem” (1)

08:58 02.10.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

Smiltenes novada pašvaldība jau ceturto gadu aicina esošos, jaunos un topošos uzņēmējus uz pasākumu “Iedvesmas diena Smiltenes novada uzņēmējiem”, kas šogad notiks 30. oktobrī Vidzemē lielākajā daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā “Īve” – Smiltenē, Dakteru ielā 14A un 14B. Dalība – bez maksas.

“Vietējie uzņēmēji ir būtisks mūsu novada attīstības dzinējspēks, veidojot gan ekonomisko izaugsmi, gan vietējās sabiedrības labklājību. Ar savu uzņēmību un radošumu viņi veicina jaunas darba vietas, vietējo resursu izmantošanu un dažādu pakalpojumu pieejamību, kas stiprina Smiltenes novadu un iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Lai to īstenotu, bieži nepieciešama drosme un iedvesma. Tieši tāpēc radīta “Iedvesmas diena”, kas pulcē novada komersantus vērtīgai domu apmaiņai un zināšanu ieguvei,” norāda Smiltenes novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma nodaļas vadītāja Santa Sinka.

Pasākuma pirmajā daļā Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Ervins Labanovskis iepazīstinās ar situāciju mūsu novadā un pašvaldības plāniem, savukārt ar aktualitātēm ekonomikā – “Luminor” bankas galvenais ekonomists un ekonomikas procesu vērotājs Pēteris Strautiņš.

Šogad ar savu pieredzi uzņēmējdarbībā dalīsies pašvaldības grantu konkursa dalībnieki un 2024. gadā notikušā konkursa “Gada balva uzņēmējdarbībā” balvu kategorijā “Smiltenes novada jaunais uzņēmējs” saņēmēji – ģimenes uzņēmuma “LEkūkas” dibinātāji Elizabete Leite un Dāvis Leitis no Apes. “LEkūkas” piedāvā gardas un skaistas, mājās gatavotas kūkas gan svētkiem, gan ikdienai un kuriem ir pat savs kūku namiņš. Dalībniekus iedvesmos un ar vērtīgām atziņām dalīsies arī pieredzes bagāts vietējais uzņēmējs.

Pasākuma otrajā daļā varēs uzzināt par aktuālajām atbalsta programmām uzņēmējdarbības izaugsmei, par ko pastāstīs “Attīstības finanšu institūcijas Altum” Vidzemes reģiona vadītāja Olita Untāla, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecības Valmierā Vidzemes reģiona vadītāja Inese Džarcāne un Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja vietniece Baiba Kiršblate.

“Iedvesmas dienas Smiltenes novada uzņēmējiem” noslēgumā godināsim jaunos uzņēmējus, kuri savu darbību novadā reģistrējuši 2024. gadā.

Pasākuma dalībniekiem pašvaldība būs sarūpējusi lielisku iespēju ielūkoties “Īves” dienas centra specializētajās darbnīcās, kur cilvēki ar garīga rakstura un funkcionāliem traucējumiem darina keramikas traukus, sveces, ada, šuj un kokapstrādes darbnīcā veido suvenīrus.

Aicina Smiltenes novada topošos un esošos uzņēmējus reģistrēties “Iedvesmas dienai”, aizpildot anketu tiešsaistē līdz 23. oktobrim. Plašāku informācija par pasākumu var iegūt, rakstot uz e-pasta adresi santa.sinka@smiltenesnovads.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē smiltenesnovads.lv.

Komentāri (1)

Māris
18:50 02.10.2025
Oooo

