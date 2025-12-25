Smaržo pašu darinātas sveces un eglīšu rotājumi

Svece nav tikai gaismas avots, tas ir simbols cerībai un dvēseles mieram, kas īpaši spilgti iemirdzas tieši gada tumšākajā laikā. Kad telpā ienāk vaska smarža un sāk dejot zeltaina liesmiņa, pasaule kļūst mīļāka un saprotamāka, atgādinot mums par pašu svarīgāko – mīlestību, ko dāvinām cits citam.
Mirkli pirms Ziemassvētkiem Alūksnes Jauno pili piepildīja sveču gaisma, dabīgā vaska smarža un siltas sarunas. Kopā ar sveču meistari Lāsmu Kaupužu radošā un mierpilnā noskaņā pulciņš interesentu gatavoja vaska sveces ar zeltu un aromātiskus eglīšu rotājumus, ienesot svētku sajūtu gan pilī, gan savās sirdīs.
Ziemassvētku darbnīcas ir ilggadīga Alūksnes novada muzeja tradīcija – tiek rīkotas jau teju piecpadsmit gadus. “Lielākoties esam pulcējušies un darinājuši adventes vainagus, taču bijušas arī citas meistarklases, kuru apmeklējums daudziem alūksniešiem un arī viesiem kļuvis par ikgadēju tradīciju. Šoreiz izvēlējāmies vaska dekoru un sveču gatavošanu, lai padarītu gaišāku svētku gaidīšanas laiku,” stāsta Alūksnes novada muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Jolanta Baldiņa. Patīkamo noskaņu bagātināja Jolantas stāstījums par dažādiem apgaismes veidiem, iepazīstot, kā apgaismošana attīstījusies no seniem laikiem līdz mūsdienām. Izzinājām arī, kā sveču krāsa ietekmē cilvēka noskaņojumu un kāda ir tās enerģētika.
Rozā pipari rapšu vaskā
Meistardarbnīcu dalībnieki pagatavoja smaržīgu burbuļsveci un radošu vaska rotājumu, apliecinot, ka tas izdodas visiem! Tādēļ var rosīties arī mājās, sameklējot vajadzīgās sastāvdaļas interneta mājas lapās. Meistare Lāsma Kaupuža vien iesaka izvēlēties kvalitatīvu dabīgo augu vasku – rapšu vai sojas (tā izmaksas ir no 7 eur/kg). Vien jāizvēlas – gatavosiet konteinersveci vai stāvsveci – un jāizvēlas atbilstošs vasks, deglis un veidnes. Protams, var izmantot arī paša saimniecībā atrastus trauciņus. Meistare vasku kausē speciālā sveču vaska kausēšanas iekārtā, taču katrs pats mājās to var darīt ūdens peldē.
Ja top burbuļsvece, to pagatavošanai pietiek ar ēterisko eļļiņu vai smaržeļļu, ko pievieno izkausētajam vaskam, taču var pievienot arī krāsvielas. Savukārt vaska rotājumā var ievietot, ko vien vēlas, – kadiķa zariņu, kaltētas odziņas, rozā piparus, kanēļa standziņas, anīsa zvaigznes, krustnagliņas un daudz ko citu. Kas izdevās mums, skatiet attēlos!
Radīšanas prieks
Sveču meistare Lāsma Kaupuža atklāj, ka sveču darināšanas darbnīcas piedāvā regulāri, cik vien atļauj brīvais laiks, – tās rīkotas gan publiskos, gan privātos pasākumos, lielākoties tumšajos gada laikos, kad sveces “prasās”, un noskaņa ir brīnišķīga. Darinot visi – gan mazi, gan lieli, gan dāmas, gan kungi. “Un pils ir viena no skaistākajām vietām, kur rīkot meistarklases, – te jau ir viss vajadzīgais radošai Ziemassvētku noskaņai, atliek tikai darboties. Šādi var nolikt malā telefonus, visas pirmssvētku rūpes un aizmirsties, darinot kaut ko skaistu,” stāsta L. Kaupuža, un meistare zina, ko runā, jo ar sveču liešanu nodarbojas jau piekto gadu. Turklāt dara to gan Ziemassvētkos, gan sveču mēnesī februārī, gan Lieldienās, gan Jāņos – ne vienu vien pārsteiguši Lāsmas darinātie siera ritulīši sveces veidolā. “Tas radīšanas prieks jau ir lielāks par sveces dedzināšanas prieku,” secina meistare. Jautāta, kādēļ cilvēkiem tā patīk sveces, viņa teic, ka tas ir vienkāršs veids, kā radīt mājīgumu, omulību un mieru ikdienas steigā. Lai pašu radīto sveču gaisma izgaismo mūsu ceļu uz Ziemassvētkiem!
Kā izliet savu pirmo sveci:
☑ Sagatavo darba vietu – pārklāj galdu ar avīzēm vai galdautu, ko nav žēl sasmērēt, turi tuvumā salvetes. ☑ Izkausē vasku ūdens peldē līdz ražotāja norādītajai temperatūrai, nesasteidz, nemaisi vasku uz tiešas liesmas. ☑ Sagatavo trauku/veidni – konteinera svecei pielīmē dakts pamatnīti tieši veidnes apakšā – centrā (der abpusējā uzlīme); veidņu svecei dakti centrē un augšā nofiksē ar kociņu. ☑ Pēc izvēles pievieno aromātu un vai krāsu.
☑ Kad sasniegta vaska liešanas temperatūra, lēni un mierīgi lej vasku veidnē, pārbaudi vēlreiz, vai dakts ir centrā.
☑ Ļauj vaskam veidnē sacietēt
– pilnīga sacietēšana atkarīga no izmēra, šajās meistardarbnīcās tā bija nepilna stunda. ☑ Kad laiks pagājis, izņem sveci no veidnes un apgriez dakti līdz ~1 cm.
☑ Pirms pirmās dedzināšanas ļauj svecei “nogatavoties” jeb atpūsties 48–72 h.
☑ Dāvini vai aizdedz un izbaudi!
