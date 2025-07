Slimnīcā notiek strauja paaudžu maiņa

SIA “Alūksnes slimnīca” 2025./2026. studiju gadā piešķirtas divas rezidentūras vietas. “Mums ir nepieciešams pediatrs un ginekologs, tomēr topošie ārsti visai kūtri tām piesakās. Saprotu, ka viņi vēlas rast darba vietas iespējami tuvāk galvaspilsētai. Turklāt neraujas strādāt slimnīcās, bet par prioritāti uzskata ambulatoro darbu, kas ir salīdzinoši vieglāks,” saka SIA “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētāja Maruta Kauliņa. Tomēr pērno gadu Alūksnes slimnīca aizvadījusi ar peļņu, un M. Kauliņa gadu vērtē ar pozitīvu zīmi, vienīgi pašlaik slimnīcā notiek medicīniskā personāla paaudžu maiņa.

Vairāki jauni speciālisti

M. Kauliņa atklāj, ka pašlaik slimnīcā jau pastāvīgajam mediķu kolektīvam pievienojušies divi jauni rezidenti. Viens no tiem anesteziologs alūksnietis Ernests Mednis un interniste alūksniete Anita Palma. “Vakances slimnīcā vēl joprojām ir, tomēr priecājos, ka pie mums dežurēt brauc arī rezidenti un strādājošie internisti no citām slimnīcām. Tāpat jau no pagājušā gada Alūksnes novada pašvaldības stipendijas saņem E. Mednis, un trešo gadu mūsu stipendiāts ir arī gulbenietis Reinis Teicis. Darbu pie mums turpina arī sertificēts ķirurgs Demičevs, kurš ikdienā strādā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā (RAKUS), un RAKUS rezidentūras pēdējā kursa students ķirurgs Maštalers,” stāsta valdes priekšsēdētāja. Paaudžu maiņa slimnīcā notiek arī zemāka līmeņa medicīnas darbinieku vidū.

2025. gadā Alūksnes slimnīcā uzstādīta jauna rentgena iekārta. Rentgena kabinetā strādā Ieva Vārtiņa, Biruta Pētersone, un slimnīcas vadība gaida pievienojamies vēl vienu radiologu.

2025. gada janvārī apstiprināts arī projekts ““SIA “Alūksnes slimnīca” infrastruktūras attīstība, nodrošinot vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprinot veselības sistēmu”. Projektā tiks iegādātas medicīniskās tehnoloģijas, kas uzlabos medicīnas pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

Slimo arī medicīniskais personāls

2024. gadā slimnīca strādājusi ar peļņu, un valdes priekšsēdētāja gadu vērtē kā pozitīvi aizvadītu. Piešķirto kvotu apjoms atkarīgs no valsts iespējām un tā, kādi speciālisti šeit strādā. “Pagājušā gada beigās saspringts jautājums bija tieši ar speciālistiem. Vairāki medicīnas darbinieki slimoja. Piemēram, vēl pašlaik ilgstoša darba nespējas lapa ir ginekoloģei Vijai Ladusai. Tāpat atklāts ir jautājums par pediatrijas nodaļas darbu, kuru ietekmēja medicīnas darbinieku slimošana un tagad, vasarā, arī atvaļinājumu laiks,” stāsta M. Kauliņa. Slimnīca atvainojas par sagādātajām neērtībām, bet arī pašlaik sakarā ar pediatru ilgstošu prombūtni un atvaļinājumiem Bērnu nodaļa ir slēgta visu jūliju. Līdz ar to arī netiks nodrošināts neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojums pediatrijas profilā slimnīcas uzņemšanas nodaļā. “Šādu praksi piekopj arī citas slimnīcas Latvijā, mēs ar šo rīcību neesam unikāli. Turklāt Bērnu nodaļas slēgšanu uz noteiktu laiku saskaņojām ar Nacionālo veselības dienestu. Ja bērniem tomēr ir nepieciešama ārstēšanās stacionārā, ātrā medicīniskā palīdzība mazo pacientu nogādās uz tuvāko atbilstošo slimnīcu,” norāda M. Kauliņa.

Uzziņa

2024. gadā SIA “Alūksnes slimnīca” peļņa bija 28 448 EUR. Tās galvenais ieņēmumu avots ir valsts apmaksātie stacionārās un ambulatorās medicīniskās palīdzības pakalpojumi, kuri tiek apmaksāti saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Nacionālo veselības dienestu. 2024. gadā ieņēmumi no NVD par medicīniskajiem pakalpojumiem bija 5 029 833 eiro, un tie sastāda 94,6 % no slimnīcas neto apgrozījuma pērn. Ieņēmumi no pacientu maksājumiem par medicīniskajiem pakalpojumiem bija 259 731 eiro, un tie sastāda 4,9 % no slimnīcas neto apgrozījuma 2024. gadā.

AVOTS: SIA “ALŪKSNES SLIMNĪCA”

