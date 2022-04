Skolas vakanču kartei pieteikušas 825 vakances, arī Alūksnes novadā

Aprīļa sākumā nacionāla mēroga kampaņas “Esi skolotājs!” ietvaros tika izveidota vienota skolu vakanču karte, kurā nepilna mēneša laikā pievienotas 825 vakances no dažādiem Latvijas reģioniem. Vislielākais pieprasījums ir pēc matemātikas, latviešu valodas un angļu valodas skolotājiem. Alūksnes novadā vakances pieteikušas divas izglītības iestādes – Alūksnes novada vidusskola un Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola.

Jaunizveidotajā vakanču kartē, kas ir pieejama vietnē www.esiskolotajs.lv, skolām ir iespēja pievienot gan aktuālās, gan plānotās vakances. Pašlaik no kopējā reģistrēto vakanču skaita aktuāla ir 291 vakance. Pārējās 534 vakances pagaidām ir tikai plānotas. Visvairāk pašlaik nepieciešami matemātikas (32), angļu valodas (28) un datorikas (28) skolotāji. Taču kopumā kartē visvairāk pieteiktas matemātikas (119), latviešu valodas un literatūras (78), angļu valodas (75), datorikas (72) un fizikas (68) skolotāju vakances.

Izveidotajā vakanču kartē ikviens var atlasīt sev interesējošās vakances pēc dažādiem kritērijiem, tostarp atrašanās vietas, atalgojuma, papildu bonusiem. Kopumā atalgojums piedāvātajām vakancēm ir no 790 līdz 1500 EUR. Tas atkarīgs gan no piedāvātās slodzes, gan konkrētās mācību iestādes. Savukārt kā populārākos bonusus skolas norādījušas mentora pieejamību skolās (731), veselības apdrošināšanu (643) un prioritāru vietu bērniem pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (358).

Skolas meklē gan „parastu” mācību priekšmetu skolotājus, gan arī citus dažāda veida profesionāļus. Starp vakancēm redzami arī tādi amati kā basketbola, vieglatlētikas un volejbola treneri, klavierspēles, ģitārspēles skolotāji, atjaunojamās enerģētikas un elektrotehnikas, automehānikas, lauksaimniecības tehnikas vai pārtikas ražošanas tehnoloģijas skolotāji. Pedagogus meklē ģimnāzijas, vidusskolas, pamatskolas, sākumskolas, sporta skolas un tehnikumi.

Jaunizveidotā vakanču karte ir vienota valsts mēroga platforma un viegli pieejama visām iesaistītajām pusēm – skolām, skolotājiem, izglītības pārvaldēm un citiem interesentiem. Turklāt informācija regulāri tiks atjaunota, un skolas informāciju var iesniegt visu laiku. Maijā skolām būs jāaktualizē informācija par iesniegtajām vakancēm, neaktuālās vakances tiks dzēstas no kartes, bet to vietā tiks pievienotas jaunas. Savukārt augustā, pirms jaunā mācību gada sākuma, visas vakances tiks atkārtoti aktualizētas.

Kartē pievienotās vakances tiks piedāvātas arī projekta “Mācītspēks” jaunajiem skolotājiem. Taču tādā gadījumā skolai jāatbilst vairākiem kritērijiem – tai jāpiedāvā mentora atbalsts jaunajam skolotājam un jānodrošina slodze no 14 līdz 21 kontaktstundai nedēļā. Individuāls darbs ar skolām par projekta “Mācītspēks” dalībnieku piesaisti vakancēm ar katras konkrētās skolas direktoru notiks, sākot no šī gada 2. maija. Savukārt interesenti, kas vēlas pieteikties projektam “Mācītspēks”, to vēl var izdarīt līdz 30. aprīlim.