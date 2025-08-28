Skola saņems 5000 eiro sporta dzīves uzlabošanai

VAS “Latvijas Loto” organizētās interaktīvās izlozes “Sporto visi” galvenais laimests pagājušajā nedēļas nogalē izkrita Alūksnē. Saskaņā ar loterijas noteikumiem pie finansējuma 5000 eiro apmērā tikusi arī laimestam ģeogrāfiski tuvākā vispārizglītojošā skola, Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) projekta Sporto visa klase dalībniece. Šoreiz tā ir Jelgavas vidusskola, kļūstot par 46. skolu, kura projekta ietvaros 2024./2025. mācību gadā tiek pie finansējuma sporta dzīves uzlabošanai.
Kā atzīst skolas direktore Ilze Līviņa, tā ir ļoti priecīga ziņa, taču ar jauno mācību gadu vidusskola tiek reorganizēta un turpmāk būs Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, tāpēc šīs saistības pārņems ģimnāzija. Līdz šim skola finansējumu ir saņēmusi jau divas reizes, bet jaunajos apstākļos esot grūti komentēt, kā šis finansējums tiks izlietots.
Par 10 000 eiro, kas izmantoti skolas sporta dzīves uzlabošanai līdz šim, I. Līviņa ar entuziasmu stāsta, ka galvenokārt līdzekļi atvēlēti slēpošanas inventāra iegādei, kā arī bumbām. “Alūksnes vidusskolā strādā biatlonista Andreja Rastorgujeva pirmais treneris Sergejs Sverčkovs, un viņam slēpošana un biatlons ir ļoti svarīgs. Arī dabas apstākļi mums ir labvēlīgi slēpošanai,” izvēli pamato I. Līviņa. “Sports mūsu skolā ir augstu novērtēts, bērni ir aktīvi sportotāji,” viņa saka.
Interaktīvā izloze “Sporto visi” ir daļa no VAS “Latvijas Loto” un Latvijas Olimpiskās komitejas kopīgi īstenotās aktīva dzīvesveida atbalsta iniciatīvas “Kustība, kas vieno”. Šīs iniciatīvas mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu un sportiskās aktivitātes visās vecuma grupās, vienlaikus ar loterijas palīdzību piesaistot līdzekļus atbalstam jauniešu sportam. Finansējumu iniciatīvai nodrošina ieņēmumi no divām nacionālā līmeņa sabiedriskā labuma mērķa loterijām – “Sporto visi un Sporta loterija”.
Šajā mācību gadā projektā “Sporto visa klase” pieteikušās 108 skolas, tāpēc katru nedēļu kāda no 108 Latvijas skolām saņems 5000 eiro sporta dzīves pilnveidošanai.
Informē: VAS “Latvijas Loto” Sabiedrisko attiecību vadītāja Elīna Asare.
