Skaidro, kur paliek siltums

Gan sadzīvē, gan redakcijā nereti saņemam sūdzības par apstākļiem daudzdzīvokļu namos – vienam par karstu, citam – par aukstu. Ceļš uz risinājumu ir nama energoefektivitātes uzlabošana, pirms kuras jānokontrolē, vai un kādi siltuma zudumi ir jūsu dzīvesvietai. Tādēļ Vidzemes “EnergoGids” rīko kampaņu “Kur pazūd siltums?”, kurā daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāji varēja iesniegt pieteikumus bezmaksas termokameras mērījumiem. Alūksnes novadā interese bija viena no lielākajām – pieteikumi saņemti no 19 namiem. Piektdien Alūksnes novadā viesojās projekta eksperte Dace Pastva, kura ar termokameru namus apsekoja, lai noskaidrotu – kur paliek siltums. Attēlā – mērījumu process daudzdzīvokļu namā Pils ielā 38, kur termokamera uzrādīja, ka mājas gali ir nosiltināti un siltumizplūdes šeit nav. Bet kā ir citviet?

Kāda situācija ir Alūksnes novada daudzdzīvokļu namos ar siltuma zudumiem, piedaloties mērījumos kopā ar projekta eksperti Daci Pastvu un SIA “Alūksnes nami” valdes locekli Raivi Bisenieku, uzzināja arī “Alūksnes un Malienas Ziņas”. Speciālisti kopā apsekoja visas akcijai pieteiktās Alūksnes novada ēkas.

Pilsētā situācija labāka

Kopumā valstī saņemti 128 pieteikumi, no kuriem 19 tieši no Alūksnes novada. “Latvijā šī situācija ir diezgan līdzīga. Mājas ir dažādas, un to stāvoklis atkarīgs no saimnieka, proti, cik lielas rūpes pieliktas, lai māja būtu labi uzturēta,” stāsta D. Pastva. Piektdien Alūksnes novadā izdevās apsekot visas 19 pieteiktās daudzdzīvokļu mājas, no kurām 15 bija SIA “Alūksnes nami” apsaimniekošanā esošās. “Alūksnes pilsētā pieteiktās mājas bija vizuāli labākā stāvoklī, nekā ārpus pilsētas. Šādi mērījumi notiek pirmo gadu,” informē projekta eksperte.

Sarkanā krāsa – signāls

Kas tad īsti ir termokameras mērī-

jums? “Staigāju ap māju ar termokameru un skatos tajā krāsu starpības – kurās vietās no mājas siltums vairāk izplūst uz āru. Sarkana krāsa kamerā parāda, kā no mājas plūst ārā siltums un kontrastē ar apkārtējo temperatūru. Ja fotografēju ārpusē, tad visi sarkanie signāli ir siltuma izplūde,” par savu darba procesu pastāsta D. Pastva. Visas neatjaunotās, nerenovētās mājas pārsvarā “rāda” sarkanu krāsu – logu ailas, pati fasāde, bloku savienojumu vietas.

Ko darīt? Projekta eksperte iedzīvotājiem iesaka rūpīgāk veikt māju atjaunošanas darbus. “Tad arī būs vislabākie rezultāti, pie katras mājas jāstrādā diezgan sistemātiski. Mērot siltuma zudumus namā Pils ielā 38, kā labo piemēru varam redzēt pretējo māju – Pils ielā 36, kura ir nosiltināta. Tur noteikti situācija ir pilnīgi citādāka,” viņa secina.

Balsot varēs internetā

Pēc mērījumu veikšanas katrs, kurš iesniedzis pieteikumu, varēs iepazīties ar rezultātiem. Fiksētie attēli tiks apkopoti un publicēti Vidzemes “EnergoGids” sociālo tīklu “Facebook” lapā. Tālāk no 3. līdz 7. martam iedzīvotāji varēs balsot par ēku, kurai, viņuprāt, visvairāk nepieciešams bezmaksas energoaudits. Balsot varēs, atzīmējot “patīk” jeb “like” pie attēliem. Ēka, kas saņems pilnībā apmaksātu energoauditu (finansēts no “Interreg BSR” programmas projekta “RenoWave” līdzekļiem), tiks noskaidrota 10. martā. “Balsošana notiks “Facebook”, jo vadāmies pēc saviem resursiem. Tā ir brīva iniciatīva. Šobrīd viss attīstās digitālajā virzienā. Nu jau reti kurš vairs neizmanto internetu, tā ka balsot ir iespēja lielākajai daļai iedzīvotāju,” par balsošanu stāsta D. Pastva un piebilst, ka energoaudits vienai mājai izmaksā aptuveni 1200 eiro.

Jāvirzās renovācijas virzienā

“Termokameras mērījumiem pieteicu tās SIA “Alūksnes nami” pārvaldāmās mājas, kas nav pārņēmušas pārvaldīšanas tiesības un kurām noteikti būtu lietderīgi virzīties renovācijas virzienā,” pastāstīja SIA “Alūksnes nami” valdes loceklis Raivis Bisenieks, kurš arī piedalījās mērījumos.

Viņš sola, ka sīkākus secinājumus par katru apsekoto māju varēs paust tad, kad būs pieejamas termokameras fotogrāfijas. “Kopumā novērojām, ka siltuma zudumi ir gandrīz visās ēkas daļās, kas nav siltinātas. Tajā skaitā cokols, gala sienas, ieejas zonas, logi, paneļu šuvju vietas un citas,” informē R. Bisenieks, kurš atzīst, ka visās apsekotajās ēkās tendences ir līdzīgas.

Skaidrs ir viens – lai ietekmētu kopējo ēku siltuma zudumu, nepieciešama visas mājas renovācija. “Tas nepieciešams, lai kompleksi risinātu problēmas ne tikai ar energoneefektīvām ēku fasādēm, jumtiem, logiem, cokoliem un ieejas blokiem, bet arī ar apkures sistēmām, siltummezgliem un citām inženiertehniskām lietām,” viņš skaidro.

Termokameras mērījumi palīdz identificēt galvenās siltuma zuduma vietas ēkā, vizualizēt tās ar krāsu palīdzību. “Šādiem mērījumiem nav noteikta regularitāte, tos būtu lietderīgi veikt ēkām, kuras plāno veikt kādas darbības energoefektivitātes uzlabošanas jomā. Pirmie soļi, lai virzītos uz ēkas renovāciju, ir energoaudits un tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde,” stāsta R. Bisenieks.