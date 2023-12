Šīs nedēļas aktualitātes Saeimā

Šī nedēļa Saeimā arī ir budžeta zīmē – 2024.gada valsts budžetu un to pavadošos likumprojektus parlaments galīgajā lasījumā sāks skatīt šo ceturtdien. Visai prognozējami, ka šis process turpināsies arī piektdien, jo par katru no vairāk nekā 450 iesniegtajiem priekšlikumiem katrs deputāts var debatēt kopumā līdz 7 minūtēm.



Taču Saeimas sēde ir sasaukta arī trešdien, kurā arī atsevišķi izceļami jautājumi:



• iespēja anulēt pašvaldību deputātu pilnvaras, ja apzināti neapmeklē sēdes un domes nespēj pieņemt lēmumus (galīgais lasījums)

• procentu maksājumu kompensācija hipotekāro kredītu ņēmējiem (30 % apmērā no procentu maksājuma) (galīgais lasījums)

• pašvaldību referendumu ieviešana no 2025. gada 1. augusta (galīgais lasījums)



Tāpat vairākas aktualitātes Saeimas komisiju dienaskārtībā vēl rītdien:

• pašvaldības policijas ieviešana visās pašvaldībās no nākamā gada (Aizsardzības komisija)

• skolu tiesības pārbaudīt bērnu privātās mantas, ja pastāv apdraudējuma risks (Izglītības komisija)

• rīcības algoritms bērnu un jauniešu vardarbības mazināšanai (Cilvēktiesību komisijas un Izglītības komisijas kopsēde)