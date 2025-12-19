“Sīļos” pārtrauc elektrības padevi

Sakarā ar gaisa elektrolīnijas slikto tehnisko stāvokli un tās radītajiem zaudējumiem kooperatīvās dārzkopības biedrības “Sīļi – 1” valde turpmāk atsakās apmaksāt elektrības rēķinus kooperatīva teritorijā un nolēmusi elektroenerģijas padevi pārtraukt.
Šāda biedrības valdes priekšsēdētāja Ilgoņa Stumbeņa sūtītā “WhatsApp” ziņa kopējā biedru sarakstes grupā pagājušās nedēļas nogalē pārsteidza visus tos elektroenerģijas lietotājus, kuri “Sīļi – 1” teritorijā to saņem pa gaisa līniju. Vairāki no viņiem par šādu rīcību ir sašutuši, jo pirms tam nav brīdināti. Pašlaik elektroenerģijas padeve atjaunota netiks, norāda kooperatīva valdes locekle grāmatvede Ilva Bluķe, bet biedrības valde sazināsies ar gaisa līnijas lietotājiem, lai vienotos par tālāko rīcību.
Tikai daļa lieto gaisa līniju
Kā jau laikraksts vēstījis iepriekš, pirms diviem gadiem atsevišķa kooperatīvās sabiedrības domubiedru grupa izvēlējās ierīkot jaunu individuālu elektroenerģijas pieslēgumu. Tas arī tika izdarīts, un no vecās gaisa pārvades elektroenerģijas līnijas lietošanas atteicās aptuveni 90 kooperatīva biedru. “Pie vecās gaisa pārvades līnijas palika aptuveni 30 zemes gabali, kuru īpašnieki par saņemto elektroenerģiju pēc skaitītāja rādījumiem turpina norēķināties kooperatīva kasē. 2024. gada oktobrī biedrības valde sasauca kopsapulci, uz kuru īpaši bija aicināti tie, kuriem lietošanā palikusi vecā elektrolīnija, lai apspriestu jautājumu par turpmāko rīcību, lietojot kooperatīva piedāvāto elektroenerģijas pakalpojumu. Kooperatīva valdes priekšsēdētājs Ilgonis Stumbenis tolaik sapulcē norādīja, ka tiem, kuri izmantos šo pakalpojumu, tagad jādomā, vai spēs samaksāt par “Sīļi – 1” piedāvāto elektroenerģiju turpmāk. Viņš atgādināja, ka par sadales pakalpojumiem un elektroenerģijas zudumiem ik mēnesi papildus patērētajam elektroenerģijas daudzumam zemes gabala īpašniekam kooperatīva kontā jāmaksā 4 eiro. Ja to visi darīs godprātīgi, problēmu nebūs un veco gaisa līniju vēl kādu laiku varēs lietot. Tomēr maksāšanas disciplīna bija ļoti slikta. Šo faktu apstiprināja arī grāmatvede I. Bluķe, uzsverot, ka, ja arī par elektrības patēriņu nauda tiek samaksāta, šie 4 eiro kooperatīva kontā neienāk regulāri un kooperatīvam ir arvien grūtāk nomaksāt rēķinus par patērēto elektroenerģiju.
Rada ievērojamus zudumus
Biedrības pārstāve uzsver – kopš šīs kopsapulces pagājis vairāk nekā gads, bet situācija ar maksājumiem par kooperatīva sniegtajiem elektroenerģijas pakalpojumiem nav uzlabojusies. “Drīzāk pasliktinājusies. Tāpat katru mēnesi netiek samaksāti šie 4 eiro par sadales pakalpojumiem un elektroenerģijas zudumiem, kas mēnesī ir aptuveni 190 eiro,” stāsta grāmatvede.
Viņa norāda, ka arī elektroenerģijas piegādes gaisa līnija ir ļoti veca. “Lielākā vējā tā var sagāzties, un tad tāpat elektrības piegāde tiks pārtraukta. Kādā no ielām gaisa līnija turējās tikai uz vadiem, tādēļ tika demontēta, samaksājot par to no kooperatīva kontā esošajiem līdzekļiem 500 eiro,” stāsta I. Bluķe.
Atlikusī gaisa līnija, iespējams, radot arī ievērojamus elektroenerģijas zudumus. “Pēc kooperatīvam piesūtītā rēķina, oktobrī un novembrī ir “nodeguši” 160 kW. Pārbaudot un salīdzinot zemes gabalu īpašnieku skaitītāju kopējos rādījumus, šajos divos mēnešos parādās tikai 25 kW liels patēriņš, taču pēdējās nedēļās patērētās elektroenerģijas cipari ievērojami aug jau pa dienām, lai gan, pārbaudot individuālos skaitītājus, tas neuzrādās. Vērtējot šo elektroenerģijas patēriņa starpību, izskaidrojums tam var būt divējāds – vai nu tā ir vecā gaisa līnija, kas rada šādu situāciju, vai kāds tai ir pieslēdzies un elektroenerģiju tērē nelikumīgi,” stāsta I. Bluķe. Līdz ar to kooperatīvam, lai pilnā apmērā samaksātu elektroenerģijas patēriņa rēķinu, nosedzot elektroenerģijas patēriņa zudumus un nesamaksāto naudu par sadales pakalpojumiem, ir jālieto kopējā kooperatīva kontā esošā biedru nauda.
Pašiem jālemj
Pašlaik elektroenerģijas padeve pa gaisa līniju netiks atjaunota, bet kooperatīva valde sazināsies ar tās lietotājiem personīgi, lai lemtu par tālāko rīcību. “Ir jāzina, vai biedri ir gatavi regulāri maksāt par gaisa līnijas labošanu, kam būs nepieciešami ievērojami ieguldījumi, un pārējos ar elektroenerģijas piegādi saistītos izdevumus. Šādā gadījumā kooperatīva valdei būtu jāpērk ārpakalpojums par tāmes sagatavošanu, kas arī prasīs vēl papildu izmaksas.
Šiem 30 zemes gabalu īpašniekiem ir iespēja lemt par jaunas individuālas elektroenerģijas piegādes līnijas ierīkošanu, lai veco gaisa līniju varētu pilnībā demontēt. Iespējas ir, tikai pašiem jāizlemj un jārīkojas,” uzsver I. Bluķe. Viņa aicina sekot līdzi turpmākajai kooperatīva valdes sniegtajai informācijai un izlemt, kā rīkoties, lai tiem, kuriem tas nepieciešams, būtu iespēja izmantot elektroenerģiju savos īpašumos.
