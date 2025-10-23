Abonē! E-avīze
Ceturtdiena, 23. oktobris
Daina, Dainis, Dainida
Sievietes uzņēmējas no Alūksnes pilsētas un novada aicinātas piedalīties pētījumā

13:16 23.10.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

Lai gan Latvijā sievietes veido vairāk nekā pusi no augsti izglītotā darbaspēka, sieviešu īpatsvars vadības līmenī aizvien atpaliek no ES vidējā rādītāja. Organizāciju valdēs un padomēs ir tikai 24% sieviešu, kamēr ES tie ir vidēji 35%. Lai noskaidrotu, kādi faktori ietekmē sieviešu profesionālo izaugsmi un viņu iespējas ieņemt augstākā līmeņa vadības amatus, tiek īstenots pētījums, kurā anonīmi aicinātas piedalīties sievietes uzņēmējas, uzņēmumu īpašnieces, vadītājas vai valdes/padomes locekles no Alūksnes pilsētas un novada.

Pētījumā, ko īsteno RISEBA doktorante Olga Dzene sadarbībā ar profesori Irinu Sennikovu, plānots analizēt trīs līmeņus – organizācijas, sabiedrības un individuālo, kā arī faktorus, kas katrā no šiem līmeņiem ietekmē karjeras attīstību. Mērķis ir identificēt gan šķēršļus, kas kavē sievietes virzīties pa karjeras kāpnēm, gan apstākļus un pieredzi, kas palīdz šo mērķi sasniegt.

“Formāli mēs dzīvojam līdztiesīgā sabiedrībā, bet praksē ceļš uz augstāko vadību sievietēm bieži ir sarežģītāks un ilgāks. Tas nav tikai jautājums par dzimumiem, bet par efektīvu un ilgtspējīgu vadību un taisnīgu sabiedrību mūsu valstī. Dzimumu daudzveidība vadības līmeņos uzlabo lēmumu kvalitāti, veicina inovācijas un caurspīdīgāku korporatīvo pārvaldību. Tomēr Latvijā joprojām spēcīgi darbojas tradicionāli priekšstati par “vīrišķo” līderības stilu un “mātes soda” fenomens – karjeras stagnācija pēc bērna piedzimšanas,” skaidro Olga Dzene.

Statistika liecina, ka sieviešu vidējā bruto stundas alga ir par 13.9% zemāka nekā vīriešiem, bet 74% sieviešu Latvijā joprojām uzņemas galveno atbildību par mājsaimniecību un bērnu aprūpi. Tas nozīmē, ka darba un ģimenes pienākumi lielākoties joprojām nav līdzsvaroti.

Visas sniegtās atbildes ir pilnībā anonīmas, un dati tiks analizēti tikai apkopotā veidā. Ikvienas sievietes iesaiste palīdzēs veidot objektīvu priekšstatu par sieviešu karjeras attīstības realitāti Latvijā un sniegs pamatu praktiskiem risinājumiem vienlīdzīgu iespēju veicināšanai augstākā vadības līmenī. Lai piedalītos pētījumā, nepieciešams aizpildīt aptaujas anketu, kas aizņems mazāk par 10 minūtēm.

