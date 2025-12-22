SIA “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētāja amatā - Anita Žukova

Ar 2026. gada 1. janvāri SIA “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētāja amatā darbu sāks Anita Žukova. Lēmums par viņas ievēlēšanu amatā uz pieciem gadiem pieņemts pirmdien, 22. decembrī, kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē. SIA “Alūksnes slimnīca” kapitāla daļas pieder Alūksnes novada pašvaldībai un Smiltenes novada pašvaldībai.
Anita Žukova jau iepriekš strādājusi SIA “Alūksnes slimnīca” un kopš 2022. gada augusta ieņēmusi vadītāja vietnieces amatu attīstības un projektu vadības jautājumos. Viņa kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja amatam izvēlēta no deviņiem kandidātiem, kas bija pieteikušies atklātajam konkursam uz minēto amatu.
– Jaunajai slimnīcas vadītājai novēlu sasniegt Alūksnes slimnīcas svarīgāko stratēģisko mērķi – nodrošināt kvalitatīvas veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Alūksnes un Smiltenes novadu iedzīvotājiem modernā ārstniecības iestādē ar labu reputāciju, – uzsver Alūksnes novada pašvaldības kā kapitāldaļu turētāja pārstāvis, izpilddirektors Ingus Berkulis.
I. Berkulis pateicās līdzšinējai SIA “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētājai Marutai Kauliņai par slimnīcas vadīšanu 22 gadu garumā, rūpējoties par tās attīstību, virzību un par ārstniecības iestādes saglabāšanu kritiskos brīžos. I. Berkulis pateicās arī konkursa nominācijas komisijai par ieguldīto apjomīgo darbu pretendentu pieteikumu izvērtēšanā.
– Paldies par izrādīto uzticību man, no sirds centīšos un darīšu visu, lai Alūksnes slimnīca ir vieta, kur katrs pacients ir uzklausīts, aprūpēts un izārstēts, – sacīja A. Žukova. Sirsnīgus pateicības vārdus viņa veltīja arī vadītājai M. Kauliņai, sakot paldies par nenovērtējami lielo pieredzi, kas kopīgo darba gadu laikā sniegta.
Atklāts konkurss uz valdes priekšsēdētāja amatu tika izsludināts 30. septembrī. Kandidātu vērtēšanai bija izveidota nominācijas komisija sešu personu sastāvā. Komisija kandidātus vērtēja divās kārtās atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” un atlases konkursa nolikuma prasībām.
Konkursa pirmajā kārtā komisija vērtēja kandidātu iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām un kandidātu atbilstību izvirzītajām obligātajām minimālajām prasībām. Pēc pirmās vērtēšanas kārtas rezultātiem komisija nākamai kārtai virzīja astoņus kandidātus. Otrajā kārtā kandidātiem bija jāsagatavo un jāprezentē stratēģiskais redzējums par SIA “Alūksnes slimnīca” darbības organizēšanu un attīstības prioritātēm, kā arī jāatbild uz komisijas uzdotajiem jautājumiem. Apkopojot vērtēšanas rezultātus, kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcei galīgā lēmuma pieņemšanai komisija izvirzīja priekšlikumu par četriem valdes priekšsēdētāja amatam atbilstošākajiem kandidātiem, kuru vidējais vērtējums, atbilstoši nolikumā noteiktajam, bija vismaz 70% vai lielāks no nolikumā noteiktā maksimāli iegūstamā punktu skaita.
12. decembrī kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē kapitāldaļu turētāju pārstāvji uzklausīja visu četru izvirzīto pretendentu stratēģisko redzējumu un lēma par viena kandidāta virzīšanu apstiprināšanai amatā.
Informāciju sagatavoja Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.
Komentāri