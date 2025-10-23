SIA “Alūksnes enerģija” informē par siltumenerģijas piegādes pārtraukumu

SIA “Alūksnes enerģija” informē, ka sakarā ar avārijas situāciju siltumtrasē Meža un Dārza ielu krustojumā, Alūksnē, no 2025. gada 27. oktobra līdz darbu pabeigšanai tiks pārtraukta siltumenerģijas piegāde.
Siltumenerģijas piegāde pārtraukta šādām ēkām Alūksnes pilsētā:
- Dārza ielā Nr.25; Nr.27;
- Jāņkalna iela Nr.43;
- Uzvaras ielā Nr.19.
Darbu apjomu iespējams būs noteikt tikai pēc darbu uzsākšanas un bojājuma konstatēšanas.
“Alūksnes enerģija” aicina sekot līdzi aktuālajai informācijai un atvainojas saviem klientiem par sagādātajām neērtībām!
Komentāri