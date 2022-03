Seši deputāti prasa Līgas Langrates demisiju

Šodien redakcijā vērsās Alūksnes novada pašvaldības domes deputāts Aivars Fomins (“Vidzemes partija”). Viņš redakciju informēja par to, ka “Vidzemes partijas” un Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvētie Alūksnes novada domes deputāti pirmdien vērsušies pie Alūksnes novada domes priekšsēdētāja Dzintara Adlera ar priekšlikumu sasaukt domes ārkārtas sēdi un lemt par domes priekšsēdētāja vietnieces attīstības un investīciju piesaistes jautājumos Līgas Langrates (Jaunā konservatīvā partija) atbrīvošanu no ieņemamā amata.

“Pēdējā laika notikumu ieskatā, kas 24. februārī rezultējās ar sabiedrības neapmierinātību par izglītības jautājumu risināšanu novadā, novada skolu piketu un jautājuma par izglītības iestāžu institucionālo sistēmu izņemšanu no darba kārtības, vērsām priekšsēdētāja uzmanību uz to, ka vietniece Līga Langrate kā politiski atbildīgā persona, kura koordinē izglītības sfēras jautājumus novadā un kā Izglītības darba grupas vadītāja, ir izrādījusi savu nespēju un kompetences trūkumu.

Darba grupas ziņojumā pieļauta virkne neprecizitāšu apkopotajā informācijā un analīzē, trūkst atbilžu uz domē iesniegtajiem skolu pārstāvju jautājumiem, dialogs ar sabiedrību ir haotisks. Par kompetences trūkumu var nosaukt arī pašas iniciēto iesniegumu atsaukt no domes sēdes darba kārtības jautājumu par izglītības iestāžu institucionālo sistēmu. Domes vairākums balsoja par šī jautājuma izņemšanu, nevis atgrieza to pārskatīšanai, kaut arī sēdē “Vidzemes partijas” un Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) deputāti nāca klajā ar savu priekšlikumu attiecībā uz skolu tīkla reformu, par kuru tā arī neviens nedzirdēja. Uzskatām, ka demonstrējot šādu profesionalitātes trūkumu, deputātei pašai vajadzēja atkāpties. Tā kā viņa to nav darījusi, tapa mūsu priekšlikums,” stāsta A. Fomins. Deputātu priekšlikumu parakstījuši deputāti Arturs Dukulis, Artūrs Grīnbergs, Aivars Fomins, Modris Lazdekalns, Druvis Mucenieks (visi no ZZS) un Aivars Fomins un Laimonis Sīpols (“Vidzemes partija”).

A. Fomins un deputātu grupa uzskata, ka jautājumu par izglītības iestāžu institucionālo sistēmu nedrīkst atlikt uz nenoteiktu laiku, tādēļ priekšlikumā domes priekšsēdētāju lūdz izveidot darba grupu jauna ziņojuma izstrādei, darba grupā ietvert visu skolu izvirzītos pārstāvjus un neiekļaut tieši ieinteresētās personas, kā arī noteikt konkrētu laika grafiku un sniegt redzējumu, kādu ietekmi uz pagastu kopienu atstās iecerētā izglītības iestāžu reforma.

Pēc likuma “Par pašvaldībām” domes ārkārtas sēde jāsasauc ne vēlāk kā trīs dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, ja to iesniedz vismaz viena trešdaļa deputātu.