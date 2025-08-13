Septiņas pašvaldības, tostarp Alūksne, prasa valdībai kompensācijas par lietus nodarītajiem postījumiem

Septiņas pašvaldības prasa valdībai vairāk nekā 400 000 eiro kompensācijas par lietus nodarītajiem postījumiem, aģentūru LETA informēja Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Sabiedrisko attiecību nodaļā.
VARAM atbalstīti un saskaņošanai Finanšu ministrijā nodoti trīs pašvaldību pieprasījumi par šī gada jūlija lietavu postījumiem.
Preiļu novada pašvaldība prasa 53 008 eiro, Ludzas novada pašvaldība – 19 714 eiro, un Augšdaugavas novada pašvaldība – 251 385 eiro.
Savukārt VARAM izvērtēšanā ir četru pašvaldību pieprasījumi par šī gada jūnija un jūlija lietavu postījumiem.
Alūksnes novada pašvaldība prasa 24 674 eiro, Rēzeknes novada pašvaldība – 14 431 eiro, Krāslavas novada pašvaldība – 30 880 eiro, un Balvu novada pašvaldība – 73 689 eiro.
Kā ziņots, stipru lietusgāžu laikā tika nodarīti būtiski bojājumi Preiļu novada pašvaldības infrastruktūrai – konstatēti ceļu seguma izskalojumi, caurteku bojājumi. Visvairāk ceļu bojāts Vārkavas pagastā, taču bojājumi ir arī Pelēču, Rožkalnu un Upmalas pagastā.
Savukārt no Ludzas novada pašvaldības VARAM tika iesniegti finanšu pieprasījumi četriem pašvaldības ceļiem, lai atjaunotu lietavu laikā bojāto segumu.
